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1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Praca i pieniądze
|
Redakcja
|

24 czerwca 2026 09:36

Praca po studiach w Norwegii? Jeden trend szczególnie zwraca uwagę

Zatrudnienie wśród absolwentów w Norwegii pozostaje wysokie. W 2025 roku pracowało 88,6 proc. osób w wieku 20-34 lata, które zakończyły edukację w ciągu ostatnich 1-3 lat i nie kontynuowały nauki. Nowe dane pokazują jednak, że coraz mniej z nich trafia do zawodów wymagających wyższego wykształcenia.
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Praca po studiach w Norwegii? Jeden trend szczególnie zwraca uwagę
Wykształcenie nie zawsze pomaga w zdobyciu wymarzonej pracy w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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Dane pochodzą z Badania Aktywności Zawodowej (AKU), prowadzonego przez Norweski Urząd Statystyczny (SSB). Obejmują osoby po szkole średniej, wyższej edukacji zawodowej oraz studiach uniwersyteckich i akademickich. SSB wskazuje, że odsetek zatrudnionych absolwentów spadł w 2025 roku o 1,3 pkt proc. wobec 2024 roku. Mimo tego poziom zatrudnienia pozostaje wysoki.
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Zatrudnienie jest stabilne. Norwegia nie wypada jednak najlepiej

W latach 2021-2025 absolwenci w Norwegii utrzymywali silną pozycję na rynku pracy. SSB podaje, że nie widać wyraźnych zmian w ich związku z zatrudnieniem, choć dane z poszczególnych lat pokazują niewielkie wahania. Bezrobocie nie rośnie. Tonje Køber z SSB wskazuje, że absolwenci w dużej mierze mają pracę.

Norwegia została przez SSB porównana z innymi krajami nordyckimi, Austrią i Holandią. W całym okresie 2021-2025 najwyższy odsetek zatrudnionych absolwentów miała Holandia, a niższe poziomy najczęściej notowano w Finlandii i Danii. Różnice były widoczne. Największe dysproporcje między krajami wyniosły około 11 punktów proc. w 2021 i 2025 roku.

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Odsetek osób poszukujących nowej pracy wśród pracujących absolwentów w Norwegii (20-34 lata).

Odsetek osób poszukujących nowej pracy wśród pracujących absolwentów w Norwegii (20-34 lata).Il. SSB

W Norwegii praca jest, ale nie zawsze wymarzona

Wśród absolwentów z tytułem licencjata, magistra lub doktora rośnie grupa osób, które szukają innej pracy. Po wzroście w latach 2022–2023 i spadku rok później, w 2025 roku odsetek ponownie wyraźnie wzrósł. Trend jest wzrostowy. Jednocześnie SSB nie odnotowuje wzrostu częściowego bezrobocia.

Częściowo bezrobotni to osoby pracujące na część etatu, które są gotowe pracować więcej i próbowały zwiększyć wymiar pracy. Według Tonje Køber dane sugerują, że szukanie nowej pracy nie wynika przede wszystkim z potrzeby większej liczby godzin. Powodem może być chęć przejścia na stanowisko z innymi warunkami zatrudnienia lub odmiennymi obowiązkami.
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Dane pokazują też spadek udziału absolwentów uczelni pracujących w zawodach akademickich i podobnych. To nie oznacza pełnej oceny dopasowania pracy do wykształcenia, ale daje sygnał o kierunku zmian. Coraz więcej młodych osób z dyplomem pracuje, lecz nie zawsze w zawodach odpowiadających poziomowi ich edukacji.
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Żyję tu, ale pracuję tam. Blisko milion mieszkańców Norwegii dojeżdża codziennie do innej gminy
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