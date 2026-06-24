Praca po studiach w Norwegii? Jeden trend szczególnie zwraca uwagę

Zatrudnienie wśród absolwentów w Norwegii pozostaje wysokie. W 2025 roku pracowało 88,6 proc. osób w wieku 20-34 lata, które zakończyły edukację w ciągu ostatnich 1-3 lat i nie kontynuowały nauki. Nowe dane pokazują jednak, że coraz mniej z nich trafia do zawodów wymagających wyższego wykształcenia.

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Dane pochodzą z Badania Aktywności Zawodowej (AKU), prowadzonego przez Norweski Urząd Statystyczny (SSB). Obejmują osoby po szkole średniej, wyższej edukacji zawodowej oraz studiach uniwersyteckich i akademickich. SSB wskazuje, że odsetek zatrudnionych absolwentów spadł w 2025 roku o 1,3 pkt proc. wobec 2024 roku. Mimo tego poziom zatrudnienia pozostaje wysoki.

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Zatrudnienie jest stabilne. Norwegia nie wypada jednak najlepiej W latach 2021-2025 absolwenci w Norwegii utrzymywali silną pozycję na rynku pracy. SSB podaje, że nie widać wyraźnych zmian w ich związku z zatrudnieniem, choć dane z poszczególnych lat pokazują niewielkie wahania. Bezrobocie nie rośnie. Tonje Køber z SSB wskazuje, że absolwenci w dużej mierze mają pracę.



Norwegia została przez SSB porównana z innymi krajami nordyckimi, Austrią i Holandią. W całym okresie 2021-2025 najwyższy odsetek zatrudnionych absolwentów miała Holandia, a niższe poziomy najczęściej notowano w Finlandii i Danii. Różnice były widoczne. Największe dysproporcje między krajami wyniosły około 11 punktów proc. w 2021 i 2025 roku.

Odsetek osób poszukujących nowej pracy wśród pracujących absolwentów w Norwegii (20-34 lata).Il. SSB

W Norwegii praca jest, ale nie zawsze wymarzona Wśród absolwentów z tytułem licencjata, magistra lub doktora rośnie grupa osób, które szukają innej pracy. Po wzroście w latach 2022–2023 i spadku rok później, w 2025 roku odsetek ponownie wyraźnie wzrósł. Trend jest wzrostowy. Jednocześnie SSB nie odnotowuje wzrostu częściowego bezrobocia.



Częściowo bezrobotni to osoby pracujące na część etatu, które są gotowe pracować więcej i próbowały zwiększyć wymiar pracy. Według Tonje Køber dane sugerują, że szukanie nowej pracy nie wynika przede wszystkim z potrzeby większej liczby godzin. Powodem może być chęć przejścia na stanowisko z innymi warunkami zatrudnienia lub odmiennymi obowiązkami.