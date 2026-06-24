24 czerwca 2026 09:36
Praca po studiach w Norwegii? Jeden trend szczególnie zwraca uwagę
Zatrudnienie jest stabilne. Norwegia nie wypada jednak najlepiej
Norwegia została przez SSB porównana z innymi krajami nordyckimi, Austrią i Holandią. W całym okresie 2021-2025 najwyższy odsetek zatrudnionych absolwentów miała Holandia, a niższe poziomy najczęściej notowano w Finlandii i Danii. Różnice były widoczne. Największe dysproporcje między krajami wyniosły około 11 punktów proc. w 2021 i 2025 roku.
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Odsetek osób poszukujących nowej pracy wśród pracujących absolwentów w Norwegii (20-34 lata).Il. SSB
W Norwegii praca jest, ale nie zawsze wymarzona
Częściowo bezrobotni to osoby pracujące na część etatu, które są gotowe pracować więcej i próbowały zwiększyć wymiar pracy. Według Tonje Køber dane sugerują, że szukanie nowej pracy nie wynika przede wszystkim z potrzeby większej liczby godzin. Powodem może być chęć przejścia na stanowisko z innymi warunkami zatrudnienia lub odmiennymi obowiązkami.
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