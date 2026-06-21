  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

21 czerwca 2026 09:01

Nowy raport o Norwegii. Te surowce interesują Trumpa, Europę i przemysł zbrojeniowy

Norwegia znalazła się w centrum walki o krytyczne surowce. Nowy raport pokazuje, że kraj eksportuje je za ok. 100 mld NOK rocznie. Wśród najważniejszych punktów wskazano Fensfeltet w Telemarku, czyli największe znane złoże metali ziem rzadkich w Europie.
Komentarze
Kopiuj link
Nowy raport o Norwegii. Te surowce interesują Trumpa, Europę i przemysł zbrojeniowy
Złoża są wskazywane jako kluczowe m.in. przez administrację USA. Gage Skidmore/Wikimedia na licencji CC 2.0
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Minister przemysłu Cecilie Myrseth otrzymała w piątek, 19 czerwca raport „Krytyczne i strategiczne surowce w Norwegii – pozycje i potencjały”. To pierwsza duża analiza roli Norwegii w łańcuchach dostaw, o które zabiegają państwa Zachodu. Dokument przygotowały Prosess21 oraz Norweska Rada ds. Badań (Forskningsrådet) na zlecenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa (NFD).
Reklama
Przeczytaj również Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?

Norwegia ma surowce. Właśnie ich potrzebuje Zachód

Raport wskazuje jasno. Norweski przemysł i sektor mineralny już dziś dostarczają surowce ważne dla gospodarki, transformacji i bezpieczeństwa sojuszników. Myrseth podkreśliła, że chodzi o wkład w tworzenie wartości oraz odporność państw zachodnich. Stawką są łańcuchy dostaw poza kontrolą Chin.

Krytyczne surowce są potrzebne do produkcji aut elektrycznych, turbin wiatrowych, chipów, centrów danych, rakiet i nowoczesnych systemów wojskowych. Europa i USA od lat próbują ograniczyć zależność od Chin, które dominują w wydobyciu i przetwarzaniu metali ziem rzadkich, grafitu, kobaltu i innych surowców. Raport opisuje tę zmianę jako przesunięcie z handlu do polityki bezpieczeństwa. Surowce stały się elementem rywalizacji państw.
Nie tylko ropa naftowa i gaz wskazywane są jako kluczowe surowce.

Nie tylko ropa naftowa i gaz wskazywane są jako kluczowe surowce.Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Polski Chiropraktor / Fizjoterapeuta w Oslo/Drammen

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Fensfeltet trafia na listę. Trump patrzy na minerały

Fensfeltet leży w Telemarku. Złoże znajduje się na dawnej strukturze wulkanicznej sprzed ok. 580 mln lat i zawiera największą znaną w Europie koncentrację metali ziem rzadkich. Dagbladet podaje, że administracja Donalda Trumpa już wcześniej wskazywała ten obszar jako strategicznie istotny. Te same surowce są ważne dla amerykańskich planów zabezpieczenia dostępu do krytycznych materiałów.

Trump łączył zainteresowanie Grenlandią z jej zasobami mineralnymi. W tym roku zawarł też umowę mineralną z Ukrainą. Według NFD Fensfeltet było proponowane jako projekt strategiczny w międzynarodowej współpracy mineralnej MSP, którą później zastąpiło FORGE. Celem tych działań jest zapewnienie państwom zachodnim dostępu do krytycznych surowców.
Przeczytaj również Tańsze paliwa i prąd hamują wzrost cen. SSB podało najnowsze dane o inflacji
Raport pokazuje także, że największa wartość nie powstaje wyłącznie pod ziemią. Norweski przemysł przetwórczy eksportuje krytyczne surowce za niemal 100 mld NOK rocznie, podczas gdy samo wydobycie odpowiada za ok. 3,5 mld NOK. Autorzy ostrzegają, że rozwój mogą hamować długie koncesje, spory o tereny, brak kapitału i niepewny dostęp do energii.

Ankieta

Norwegia ma kopać metale ziem rzadkich?

Tak, to szansa na robotę i kasę
Tak, ale tylko z twardą ochroną środowiska
Nie, za duże ryzyko i konflikty o tereny
Nie mam zdania
Głosy: 0
Podgląd wyników
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to są krytyczne surowce?
Dlaczego Fensfeltet jest ważne?
Co to zmieni w Norwegii na co dzień?
Skąd te 100 mld NOK eksportu?
Co blokuje nowe kopalnie w Norwegii?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Miliardowe straty dla Norwegii? Trump nałożył cła na towary z kraju fiordów
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia prowadzi negocjacje, ale nie liczy na cud. Amerykańskie cła coraz bliżej
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia jest zacofana i narażona na kryzys. Przedsiębiorcy nie zostawili suchej nitki
Poradniki
Biznes i gospodarka

Wojna handlowa z USA na horyzoncie: co nowe cła oznaczają dla Norwegii?
Poradniki
Polityka

„Unia Europejska powstała, aby wykiwać Stany Zjednoczone”. Trump zapowiada cła, które mogą dotknąć także Norwegię
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi Trumpowski „dzień wyzwolenia”. Cła mogą mocno uderzyć w Norwegię
Poradniki
Polityka

Premier Norwegii odwiedził Trumpa w Białym Domu: co z wojną w Ukrainie i nowymi cłami?
Poradniki
Aktualności

Norwegia na celowniku USA. W tle oskarżenia o "szkodzenie amerykańskiej gospodarce"
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia coraz bardziej nerwowa. Co dalej z cłami Trumpa?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweskie miliardy z handlu. Jest dobrze, ale gorzej niż przed rokiem
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie