Ponad 24 tysiące pracowników rozpoczyna strajk generalny. Dotknie m.in. transport promowy i przemysł

Fiaskiem zakończyły się wczorajsze mediacje między związkowcami a Konfederacją Przedsiębiorców (NHO) w sprawie rozliczeń płacowych. Od dzisiejszego poranka do strajku przystąpili m.in. pracownicy z sektora przemysłu, a także ci obsługujący połączenia promowe.

Od poniedziałkowego poranka strajk rozpoczęli pracownicy kilku sektorów: transportu, handlu, przemysłu. Przemysł jest jednym z najbardziej dotkniętych sektorów, strajkują bowiem pracownicy zatrudnieni w: Ringnes, Aas, Mack, Grans, Hansa i Coca Cola. Do strajku przystąpili także związkowcy z: IKEA, Diplom-Is, Nidar, Veidekke i Aker Solutions. Oprócz tego strajkują pracownicy obsługujący 11 z 16 połączeń promowych. Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) podaje, że protest dotknie kilkadziesiąt tysięcy pasażerów korzystających z przepraw promowych.

Konsumenci odczują skutki

Strajk generalny będzie mieć poważne skutki dla norweskie gospodarki. Jak wyjaśnia Konfederacja Związków Zawodowych (YS), strajk pracowników z choćby dwóch spółek offshore - Beerenberg i Bilfinger spowoduje przestój w produkcji. - Duże hotele w Oslo będą miały bardzo ograniczoną działalność. Firma medialna Schibsted straci dostęp do szeregu funkcji. Felleskjøpet Agri SA może być zmuszona do zamknięcia wielu swoich sklepów od Bodø na północy po Halden na południu. Eskalacja w piątek oznaczać będzie, że sklepy Remy1000 nie zostaną uzupełnione towarami, kolejne sklepy w Felleskjøpet Agri SA będą musiały zostać zamknięte, a paczki wysłane przez PostNord nie dotrą - ostrzega YS.



- Ten strajk ostatecznie dotknie konsumentów. Doprowadzi również do wzrostu handlu transgranicznego - kometuje Petter Haas Brubakk z NHO NHO Mat og Drikke.