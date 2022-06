Norwegowie będą pracować dłużej? Komisja chce podwyższyć wiek emerytalny i minimalne świadczenia

Komisja emerytalna tworzyła raport przez dwa lata. W jej skład weszli przedstawiciele Partii Pracy, Centrum, Konserwatystów, Partii Postępu, Socjalistycznej Lewicy, Liberałów i chadeków oraz niezależni eksperci. Dokument konsultowany był ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz zrzeszeniami emerytów. Raport trafi do dalszego procedowania. O ostatecznym kształcie nowelizacji zadecydują deputowani do Stortingu.Jak obliczyli członkowie komisji, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych będą kosztowne dla budżetu państwa. Zgodnie z szacunkami, w 2060 roku wydatki z tego tytułu wzrosną o co najmniej 19 mld NOK w zakresie wypłat emerytur i 11,2 mld NOK w zakresie wypłat rent. W ciągu następnych 20 lat Norwegia będzie musiała liczyć się ze stratą kolejnych co najmniej 59 mld koron przeznaczonych na świadczenia dla seniorów i osób niepełnosprawnych.