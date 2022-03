NAV: 523 miliardy koron na zasiłki i emerytury w 2021

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) podaje, że w 2021 wypłacono łącznie 523 mld koron świadczeń 3 milionom osób przebywającym w Norwegii i za granicą. Jak informuje NAV, co minutę na socjal płynęło z kasy milion koron.

Najwięcej na emerytury

Jak podaje NAV, 2,9 mln osób, czyli 54 proc. norweskiej populacji, przynajmniej raz w ciągu 2021 pobrało zasiłek. Największa część pieniędzy trafiła jednak do emerytów - w ubiegłym roku wypłaty emerytur dla osób zamieszkałych w Norwegii wzrosły o 6 proc. od 2020 r. i wyniosły 251,7 mld NOK. Tuż za świadczeniami emerytalnymi znajdują się te z tytułu niezdolności do pracy. Urząd informuje, że w 2021 wyniosły one 102 mld NOK. - Wypłaty zasiłków chorobowych pozostały na stosunkowo stabilnym poziomie - 49 mld NOK, podczas gdy wypłaty zasiłków rehabilitacyjnych wzrosły o 10 proc. do 33 mld NOK. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych spadły o 33 proc. do 25 mld NOK w 2021 roku - dodaje NAV.