Nadchodzi szczyt sezonu truskawkowego w Norwegii. Owoce potanieją, ale czy pracownicy dostaną podwyżki?

W tym tygodniu do norweskich sklepów może trafić nawet 300-400 ton truskawek, informuje producent owoców, Bama. Duże ilości truskawek oznaczają również niższe ceny, które pomału wprowadzają supermarkety.

24 czerwca cena od producenta została obniżona z 50 do 38 koron za półkilogramowy koszyk. Teraz sklepy idą w podobne ślady. Przykładowo we wszystkich sklepach Kiwi w całym kraju fiordów truskawki mają kosztować 59,90 koron. Wcześniej było to 79,90 za 500 g.