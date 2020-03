Kwarantanna czy opieka nad dzieckiem. W tych sytuacjach pracownik może liczyć na zasiłek

Informacje dotyczące świadczeń w związku z epidemią koronawirusa są stale aktualizowane. MN/K.Lukina

W związku z wysokim zagrożeniem zarażenia koronawirusem w ostatnich dniach wprowadzono w Norwegii szereg środków zapobiegawczych, które dla wielu osób mogą jednak oznaczać utratę wynagrodzenia od pracodawcy. W artykule tłumaczymy dlatego, jak obecne przepisy chronią prawa zatrudnionych osób oraz na jakie świadczenia z NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) można liczyć podczas odbywania kwarantanny lub opieki nad dzieckiem.

Norweskie władze zapewniają też, że na bieżąco monitorują sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, będą wprowadzać kolejne rozwiązania, które zapewnią pracownikom stabilność finansową i umożliwią przestrzeganie zalecanej izolacji.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców Jednym ze środków zapobiegawczych, na jaki zdecydowały się norweskie władze, jest zamknięcie wielu szkół i przedszkoli. Dla większości rodziców – w szczególności małych dzieci – jest to jednak duże wyzwanie organizacyjne oraz powód, dla którego zmuszeni są wziąć wolne w pracy.



W przypadkach, w których nie ma możliwości zorganizowania pracy w domu, NAV zapewnia jednak prawo do zasiłku opiekuńczego (omsorgspenger). Większości osób przysługuje 10 dni świadczenia, jednak na więcej dni liczyć mogą m.in. rodzice samotnie wychowujący, rodziny wielodzietne lub rodzice dzieci niepełnosprawnych.



Rząd rozważa też rozszerzenie limitu zasiłku opiekuńczego oraz wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań, które pozwolą rodzicom lepiej pogodzić opiekę nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi.





Pierwsze 10 dni wypłacane jest przez pracodawcę, za pozostałe dni należy ubiegać się o zwrot od NAV.

Brak zwolnienia = brak zasiłku W przypadku zasiłku chorobowego (sykepenger) warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest zwolnienie lekarskie (sykemelding). Prawo do zwolnienia przysługuje jednak we wszystkich sytuacjach, w których lekarz postanowi, że pacjent wymaga izolacji ze względu na możliwość zarażenia koronawirusem – nawet kiedy nie ma pewności, że taka osoba została zakażona.



Aby uzyskać zwolnienie lekarskie, nie zawsze konieczna jest też osobista wizyta w przychodni czy szpitalu – norweskie prawo zezwala lekarzom na wystawienie sykemeldnig po konsultacji telefonicznej, jeżeli istnieje ryzyko, że pacjent może być nosicielem choroby zakaźnej, która stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Taka decyzja będzie jednak zależeć od występujących objawów oraz prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

Co w przypadku kwarantanny? Zgodnie z informacjami podanymi przez NAV, osoby, u których lekarz stwierdził wystąpienie koronawirusa, traktowane są jako osoby niezdolne do pracy i na podstawie zwolnienia lekarskiego przysługuje im prawo do uzyskania zasiłku chorobowego.



W przypadku osób, u których występuje jedynie podejrzenie zakażenia koronawirusem, prawo do sykepenger przysługuje w sytuacjach, kiedy lekarz stwierdzi, że dana osoba stanowi zagrożenie dla reszty społeczeństwa i powinna odbyć kwarantannę. W takich sytuacjach należy jednak najpierw zastosować środki, które mogą pomóc uniknąć zwolnienia lekarskiego – m.in. opcji pracy z domu.

Na zasiłek chorobowy nie mogą liczyć osoby, które z własnej woli – bez kontaktu z lekarzem – zdecydują się odbyć kwarantannę.

Warto też wiedzieć, że jeśli dana osoba musi pozostać w domu ze względu na kwarantannę, jaką profilaktycznie objęte zostało zdrowe dziecko lub inny domownik, nie jest to podstawą do uzyskania zwolnienia lekarskiego ­– takie prawo przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy u któregoś z domowników występują objawy zakażenia koronawirusem.

Brak zmian dla samozatrudnionych Na dodatkowe udogodnienia w związku z epidemią koronawirusa nie mogą liczyć jednak osoby posiadające własną działalność gospodarczą (selvstendig næringsdrivende) – oznacza to, że osoby nieobjęte ubezpieczeniem społecznym (folketrygden) nie otrzymają zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni zwolnienia. I dopiero od 17 dnia mogą oni ubiegać się o sykepenger.



Osoby na działalności gospodarczej, które odprowadzają składki na ubezpieczenie, mają z kolei prawo do zasiłku już od pierwszego dnia – ale tylko pod warunkiem, że umowa została zawarta przynajmniej cztery tygodnie przed wystąpieniem niezdolności do pracy.





Ze względu na duże ryzyko zarażenia koronawirusem za granicą, prawo do zwolnienia lekarskiego mają również chore osoby, które przebywają poza Norwegią – w tym celu koniecznie jest jednak skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym w kraju fiordów i przedstawienie mu swojej dokumentacji medycznej. W przypadku odbywania kwarantanny poza granicami kraju również nie traci się prawa do zasiłku chorobowego – podczas pobytu poza Unią Europejską/EOG wymagane jest jednak złożenie wniosku o podtrzymanie wypłat

W czwartek 12 marca rząd wprowadził też obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie wszystkim osobom, które wróciły do Norwegii z innych państw niż kraje nordyckie – niezależnie od tego, czy wystąpiły u niego objawy zarażenia. Nowe przepisy dotyczą m.in. pasażerów wracających do Norwegii z Polski.

Zgodnie z informacjami, jakie otrzymaliśmy od Urzędu Pracy i Opieki Socjalnej, również w takich sytuacjach niezbędny jest kontakt z lekarzem w celu uzyskania zwolnienia - to ono jest bowiem podstawą do wypłaty sykepenger.