Emigranci zarobkowi zapłacą podatki podwójnie. Rząd chce znieść ulgę abolicyjną

Nie zgadzam się na płacenie podwójnego podatku w Holandii i w Polsce, podczas gdy tylko osiągam dochody zagraniczne, a mimo to wydaje mnóstwo pieniędzy w Polsce. Likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje, że wyprowadzę się za granicę na stałe. Jeśli w Polsce ludzie z wyższym wykształceniem, bogatym doświadczeniem zawodowym zaczną w Polsce zarabiać na odpowiednim poziomie, chętnie wrócę. Kiedy wspominam tutaj w Holandii komukolwiek o mojej pensji na stanowisku biurowym w Polsce to ludzie szeroko się uśmiechają, bo to jest nie do uwierzenia, że można zarabiać takie grosze. Natomiast w Holandii zarabiam 3 razy tyle pracując fizycznie i stać mnie w końcu na życie na poziomie. Bardzo chętnie wrócę do kraju, jak się coś zmieni, a na razie nie zamierzam wegetować. Tak więc albo Polska zrobi coś dla ludzi, żeby chcieli ludzie wracać albo ludzie będą dalej pracować poniżej swoich kwalifikacji za granicą. A jak rząd zamierza zlikwidować ulgę abolicyjną, to może się spodziewać masowego wymeldowania ludzi z Polski i przenoszenia centrum interesów życiowych za granicę. Życzę powodzenia!