W tym roku zwrot podatku będzie mniejszy. Ale jest też dobra wiadomość

W tym roku wszystkie osoby dojeżdżające do pracy w Norwegii – tzw. pendlerzy – muszą liczyć się z tym, że zwrot podatku za 2019 rok może być dużo niższy niż te, do których przyzwyczajone były w poprzednich latach. Większość polskich pracowników nie tylko nie będzie mogła bowiem ubiegać się o odpis z tytułu wyżywienia, ale też zwiększyła się kwota wkładu własnego na podróże, którą trzeba wyłożyć, aby liczyć na zwrot pieniędzy za dojazdy – to wszystko sprawia, że pendlerzy rozliczający się z podatków nad fiordami mogą otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron mniej niż jeszcze dwa lata temu.

Koniec odpisów za diety

Najbardziej istotną zmianą, która już od zeszłego roku daje się we znaki polskim pendlerom w Norwegii, jest z pewnością brak odpisu za diety. Od 2018 roku taką możliwość mają tylko osoby, które są zakwaterowane w mieszkaniu bez dostępu do kuchni i bieżącej wody – to w praktyce oznacza, że zdecydowana większość Polaków pracujących w Norwegii nie może już uwzględnić odpisu za wyżywienie w swoim rozliczeniu podatkowym.



Do końca 2017 roku odpis za dietę przysługiwał wszystkim pendlerom za każdy dzień spędzony w Norwegii, dlatego kwoty, które Polacy otrzymywali z tego tytułu, stanowiły największą część zwrotu podatkowego.