Branża IT w Norwegii ma się dobrze. Duży wzrost liczby pracowników

Najnowsze dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazują silny wzrost liczby pracowników sektora informatycznego, zwłaszcza w działalnościach finansowej i ubezpieczeniowej. SSB informuje, że wzrosło także wynagrodzenie tej grupy zawodowej - pensje poszły w górę o ok. 12,6 proc. w ciągu czterech lat.

Jak pokazują najnowsze dane SSB opublikowane 27 lipca, liczba pracowników sektora IT wzrosła w Norwegii z 67 300 w IV kwartale 2015 do 81 500 w IV kwartale 2020. Szczególny duży wzrost zatrudnienia miał miejsce wśród programistów i analityków aplikacji.

Centralne Biuro Statystyczne informuje, że pracownicy IT znajdują zatrudnienie zwłaszcza w informacji i komunikacji, sektorze zdrowia, finansach, usługach społecznych i ubezpieczeniach. Poniżej: Przeważająca większość pracowników IT (54,4 proc.) pracuje w sektorze komunikacji.

Mimo wzrostu zatrudnienia w branży informatycznej nadal większość pracowników w niej stanowią mężczyźni. Od IV kwartału 2015 r. do IV kwartału 2020 r. odsetek kobiet zatrudnionych w IT wynosił zaledwie od 19 do 21 proc. Profesje zdominowane w tej branży przez mężczyzn to zwłaszcza programiści, technicy sieci informatycznych oraz instalatorzy sieci telekomunikacyjnych.

Płace rosną

Średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w IT wyniósł 12,6 proc. w latach 2016-2020. Jak zaznacza SSB, zatrudnienie większej liczby pracowników w branży wpłynęło na wzrost wynagrodzeń w tej grupie.



Jak pokazują dane SSB, średnia pensja pracowników IT w 2020 wynosiła miesięcznie od ok. 36 650 NOK (instalatorzy sieci telekomunikacyjnych) do ok. 81 590 NOK (menedżerowie w firmach teleinformatycznych).



Przykładowy wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia tych dwóch profesji w latach 2016-2020 przedstawiał się następująco (dane za SSB):



- instalatorzy sieci telekomunikacyjnych:

2016 - 33 920 NOK, 2017 - 34 370 NOK, 2018 - 34 920 NOK, 2019 -36 300 NOK, 2020 - 36 650 NOK



- menedżerowie firm teleinformatycznych: 2016 - 72 260 NOK, 2017 - 73 960 NOK, 2018 - 76 540 NOK, 2019 - 78 750 NOK, 2020 - 81 590 NOK.