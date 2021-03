Kobiety w Norwegii wciąż zarabiają mniej od mężczyzn: ostatnio różnica się pogłębiła

Chociaż przez dekadę żeńskie zarobki zaczęły stanowić coraz większą część męskich – od 83,5 proc. w 2000 do 85 proc. w 2010 r. – a w latach 2016-2019 różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Norwegii zmniejszyła się o 1,3 punktu procentowego, od 2019 do 2020 r. pogłębiła się ona znów o 0,2 punktu procentowego.

W 2020 r. kobiety w Norwegii otrzymywały średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat w wysokości 45 190 koron, co stanowi 87,5 proc. średniej pensji mężczyzn pracujących w kraju fiordów, podaje marcowy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB) o zarobkach.

Nowy program dla firm dotkniętych kryzysem: ma pomóc wrócić do pracy z permitteringu

Według statystyk SSB w 2020 roku odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wśród kobiet wynosił 46 proc., zaś wśród mężczyzn 23,8 proc. Na takich stanowiskach kobiety otrzymywały średnio miesięczne 39 580 koron, natomiast 47 270 koron za pełne etaty. W przypadku mężczyzn zarobki wynosiły odpowiednio 40 540 i 52 940 koron. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat na stanowiskach niepełnoetatowych wśród kobiet wyniosło zatem 97,6 proc. miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn, jednak w przypadku pełnych etatów wskaźnik spada do 89,3 proc.

Inżynierowie mechanicy, sprzątacze w firmach i profesorowie nadzwyczajni to jedyne trzy zawody, w których nie ma względnej różnicy w wynagrodzeniach. stock.adobe.com/licencja standardowa

Asystenci szkolni z kolei mieli największą zaobserwowaną względną różnicę w wynagrodzeniach na plus dla kobiet – na tych stanowiskach otrzymywały one w 2020 r. średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 33 760 koron, podczas gdy mężczyźni 30 690 koron, co odpowiada stosunkowi wynagrodzeń wynoszącemu 110 proc. Odsetek kobiet wśród asystentów szkolnych wynosił w ubiegłym roku 71,1 proc.