Zgrzyt na linii Szwecja-Norwegia. Chodzi o decyzję norweskich władz

Minister spraw wewnętrznych w Szwecji Mikael Damberg w komentarzu dla szwedzkiej agencji prasowej TT powiedział, że ustanowione przez Norwegię restrykcje, czyli wprowadzenie kwarantanny w kraju fiordów dla osób przyjeżdżających z kolejnych sześciu regionów Szwecji, wiążą się z negatywnymi konsekwencjami, które odbiją się na sąsiedzkiej współpracy. Decyzje norweskiego rządu wprowadzają także dezorientację w społeczeństwie.

– Szanujemy prawo Norwegii do podejmowania decyzji, ale wielu ludziom prawdopodobnie trudno jest nadążyć za wszystkimi nowymi zasadami – powiedział 12 sierpnia TT Mikael Damberg.

Nowe zasady dotyczą między innymi Värmland, szwedzkiego regionu, z którego od 25 lipca zdjęto obowiązek kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. Po zaledwie dwóch tygodniach, decyzją norweskich władz Värmland razem z innymi szwedzkimi regionami, takimi jak Östergötland, Blekinge, Uppsala, Dalarna i Örebro, zmienił kolor na “czerwony”. To oznacza, że od 15 sierpnia tylko po przyjeździe do Norwegii ze szwedzkiego Västerbotten, Södermanland i Kalmar podróżni nie będą musieli spędzić dziesięciu dni w kwarantannie.