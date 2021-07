Wybory parlamentarne 2021: najważniejsze postulaty Chrześcijańskiej Partii Ludowej, Partii Zielonych i Czerwonych

Obecnym przewodniczącym ugrupowania Rødt jest Bjørnar Moxnes. flickr.com/ rødt.no/ fot. Brage Aronsen/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

13 września odbędą się w Norwegii wybory do Stortingu. W ostatniej części cyklu zapoznajcie się z kluczowymi punktami programów Chrześcijańskiej Partii Ludowej, Partii Zielonych i Czerwonych.

Chrześcijańska Partia Ludowa (Kristelig Folkeparti, KrF) KrF identyfikuje się jako partia przyjazna rodzinie, na ogół ma konserwatywne poglądy i opiera swoją działalność na wartościach chrześcijańskich. W polityce społecznej sprzeciwia się eutanazji i aborcji, małżeństwom homoseksualnym i prawu do adopcji przez osoby LGBT. Swoje społecznie konserwatywne poglądy partia łączy jednak z bardziej lewicowymi pozycjami gospodarczymi. Od 2019 roku liderem KrF jest Kjell Ingolf Ropstad.

Życie zawodowe dostosowane do potrzeb rodzin Kristelig Folkeparti na pierwszym miejscu stawia rodzinę. KrF uważa, że ​​w norweskiej polityce potrzebna jest zmiana z „linii pracy” na „linię rodzinną”, że to potrzeby rodzinne powinny być najważniejsze, a rola rodzicielstwa podniesiona. Chce stworzyć społeczeństwo, w którym życie zawodowe dostosowuje się do życia rodzinnego, a nie odwrotnie, aby rodziny mogły spędzać ze sobą więcej czasu, zamiast poświęcać go na nadgodziny w szkole czy pracy.

Lider KrF Kjell Ingolf Ropstad.

Partia proponuje rezygnację z podziału urlopu rodzicielskiego, wydłużenie go o cztery tygodnie i dostosowanie do każdej rodziny z osobna,a także wprowadzenie dodatkowego tygodnia urlopu na rodzica z dziećmi poniżej 10 lat. Chce, aby na przedszkole i świetlicę czy opiekę pozalekcyjną nie trzeba było wydawać więcej niż 7000 koron oraz zwiększyć zasiłek rodzinny do 2000 koron miesięcznie dla dzieci w wieku 0-6 lat i do 1500 koron miesięcznie dla dzieci w wieku 6-18 lat.

Żeby nikt nie martwił się starością Krf chce nowego kursu opieki nad osobami starszymi w Norwegii, ponieważ średnia życia się wydłuża, a osoby starsze cieszą się dobrym zdrowiem. Partia postuluje wzmocnienie społeczności wokół seniorów, zapewnienie im dostępnych zajęć i wzmocnienie nad nimi opieki, aby nikt w Norwegii nie martwił się starzeniem i mógł przez lata prowadzić aktywny tryb życia. Nikt nie powinien być stygmatyzowany ani instytucjonalizowany ze względu na swój wiek.

Partia chce wprowadzić państwowy, wolny od podatku program, w którym bliscy krewni mogą otrzymać wkład finansowy na przejęcie większej części zadań związanych z opieką nad osobami starszymi poza placówką opieki. Planuje kontynuować rozwój placówek opieki społecznej i zapewniać dotacje państwowe na rozwój domów dla starszych osób. KrF zaznacza: nie dla aktywnej eutanazji, tak dla aktywnego podtrzymywania życia, a więc chce działać na rzecz dobrej kompleksowej opieki paliatywnej nad ciężko chorymi i umierającymi.

Rozwój małych firm i więcej mieszkań Chrześcijańska Partia Ludowa w polityce gospodarczej chce przewidywalnych warunków zarówno dla środowiska biznesowego, jak i dla ludzi. Oznacza to m.in. zbilansowanie całkowitego wydatkowania pieniędzy przez budżety publiczne, co jednak może się okazać wymagające dla Norwegii, która duże dochody czerpie z ropy naftowej.

Za główne zadanie podatków i opłat partia uważa finansowanie ważnych usług, takich jak policja, sądownictwo i obrona, ale także socjalnych, jak szkoły, opieka zdrowotna i opieka nad osobami starszymi. KrF uważa za ​​słuszne, że system podatkowy przyczynia się do redystrybucji poprzez osoby o najwyższych dochodach, wnoszące największy wkład do państwa. Partia sądzi, że system podatkowy powinien być taki, aby opłacało się wybierać produkty przyjazne dla środowiska i ekologiczne, a kupowanie produktów zanieczyszczających było droższe.

KrF będzie prowadzić politykę biznesową, która przyczyni się do tworzenia większej liczby miejsc pracy i innowacji oraz ułatwienie małym i średnim firmom warunków, aby mogły się rozwijać. Partia chce także polityki mieszkaniowej, która umożliwi jak największej liczbie osób wejście na rynek nieruchomości: budować więcej mieszkań, gęstsze i wyższe budynki w centralnych obszarach miejskich oraz aby Bank Mieszkaniowy odgrywał ważną rolę w norweskiej polityce mieszkaniowej.

Pomoc najbiedniejszym krajom Chrześcijańscy Demokraci wspierają walkę z ubóstwem i zmianami klimatycznymi, które uważają za największe wyzwania stojące przed światem. KrF zabiega o wszechstronną politykę, w której pomoc, handel i inwestycje są kluczowymi czynnikami dającymi krajom rozwijającym się realne możliwości tworzenia rozwoju. Przekonuje, że Norwegia musi przemawiać w imieniu biednych krajów na arenie międzynarodowej i być siłą napędową zwiększonej pomocy, lepszych warunków handlowych i większych inwestycji w takich państwach.

Partia Zielonych (Miljøpartiet de Grønne, MdG) Norweska Partia Zielonych jest jedną z globalnych partii i ruchów politycznych na rzecz środowiska naturalnego. Jako członek Europejskiej Partii Zielonych Norwegowie popierają progresywizm i sprawiedliwość społeczną. Głównym celem MdG jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój ekologiczny. Partia dąży do wprowadzenia podatku od marnotrawnej konsumpcji i reorganizacji przemysłu spożywczego.

Zieloni zadeklarowali również wsparcie dla reformy w przemyśle rolnym, zwiększającej produkcję upraw ekologicznych i wzmacniającej sektor rolny przyjazny środowisku. Partia dąży również do ograniczenia norweskiego wydobycia ropy naftowej, aby przeciwdziałać poważnym zmianom klimatycznym. Liderką MdG i od jesieni 2017 roku jedynym przedstawicielem partii w Stortingu jest Une Bastholm.

Wszystko dla dobra przyrody Zieloni chcą, by Norwegia przyczyniła się do ograniczenia zmian klimatycznych. Proponują zatem zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z terytorium Norwegii o 80 proc. do 2030 r. i 95 proc. do 2035 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r, jak również zaprzestanie otwierania nowych i rozbudowę istniejących złóż ropy naftowej i gazu na szelfie norweskim oraz rozpoczęcie stopniowego wycofywania działalności naftowej do 2035 r.

Partii zależy, aby zapewnić dobre warunki podatkowe dla zielonych gałęzi przemysłu i wprowadzić system z nagrodą klimatyczną, w którym dochód z niektórych podatków środowiskowych, takich jak zwiększone podatki od benzyny, byłby wypłacany bezpośrednio mieszkańcom kraju fiordów.

Liderka Partii Zielonych Une Bastholm.

MdG wspiera stopniowe wycofywanie ze sprzedaży nowych pojazdów na paliwa kopalne: samochodów osobowych i motocykli do 2023 r., aut dostawczych do 2025 r. i połowy nowych ciężarówek do 2027 r. Partia chce zmniejszyć ruch samochodowy w dużych miastach i wokół nich o jedną trzecią do 2030 roku.

Długoterminowym celem Zielonych jest zmniejszenie o połowę spożycia mięsa w Norwegii, tak aby konsumpcja nie przekraczała tego, co kraj fiordów jest w stanie wyprodukować nawet na własnych terenach i zasobach.

Zieloni chcą dać norweskim miastom narzędzia, których potrzebują do ograniczenia emisji i zapewnienia mieszkańcom zdrowego i długiego życia. Mają się do tego przyczynić m.in. zmiany w transporcie. Partia dąży, aby jazda na rowerze i chodzenie pieszo była w Norwegii bezpieczniejsza i łatwiejsza dzięki spójnym sieciom ścieżek pieszych i rowerowych we wszystkich miastach i miasteczkach.

Szkoła bez pracy domowej i brak kar za narkotyki Polityka edukacyjna Zielonych ma wychodzić naprzeciw przyszłym potrzebom społeczeństwa. MdG chce zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach z większą liczbą przyjęć po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Partia uważa, że szkoła od pierwszej do czwartej klasy podstawówki powinna być wolna od prac domowych i sprzeciwia się propozycjom obowiązkowej nauki w pełnym wymiarze godzin.

Aby zapewnić dobrą opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym i przystosowaną edukację dla uczniów szkół podstawowych, Zieloni proponują zwiększenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych. Chcą także stopniowego wprowadzania zrównoważonej i zdrowej żywności w szkolnych stołówkach. Według MdG oceny za porządek i zachowanie w szkołach ponadpodstawowych i średnich powinny zostać wycofane, a stypendium studenckie podniesione do 1,5 G rocznie i rozłożone na 12 miesięcy.

Podatki uzależnione od dochodów Partia Zielonych będzie prowadzić politykę, która zakłada umiarkowany wzrost ogólnego poziomu podatków i ceł w celu rozwiązania ważnych zadań społecznych w trakcie kadencji parlamentu. Osoby o niskich lub średnich dochodach otrzymałyby obniżony podatek dochodowy, a osoby o wysokich dochodach zapłaciłyby więcej.

MdG chce ograniczyć VAT m.in. od owoców, warzyw, towarów ekologicznych, produktów wegetariańskich i nadających się do recyklingu oraz zwiększyć podatki od używania opakowań z tworzyw sztucznych, samochodów z silnikiem spalinowym i lotów powodujących zanieczyszczenie, a także zwiększenie podatku VAT na mięso.

Rødt (Partia Czerwonych) Partia opowiada się za państwem opiekuńczym i wysokimi opodatkowaniem bogatych jako sposobem na walkę z utrzymującą się nierównością w Norwegii. Partia składa się z różnych frakcji wewnętrznych, w tym trockistów, marksistów-leninistów i demokratycznych socjalistów. Od 2012 roku przewodniczącym Partii Czerwonych jest Bjørnar Moxnes.

Stop dumpingowi społecznemu Zdaniem Rødt bezpieczeństwo i prawa pracowników mają kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego społeczeństwa. Partia chce, aby każdy miał pracę, i chce zwiększenia zatrudnienia w opiece społecznej. Czerwoni dążą do wprowadzenia zakazu dla działalności agencji zatrudnienia, ponieważ ich zdaniem warunki i stabilność zatrudnienia oraz bezpieczeństwo pracowników z ich ramienia jest zbyt niepewne. Rødt będzie forsować reformę czasu pracy na 6-godzinny normalny dzień pracy (30-godzinny tydzień pracy), co uczyni bardziej realistycznym połączenie pracy na pełen etat z życiem rodzinnym.

Lider Rødt Bjørnar Moxnes.

Rødt chce, aby rosły zasiłki dla bezrobotnych i aby nikt nie utracił finansowego wsparcia socjalnego bez otrzymania innej pomocy. Ugrupowaniu zależy, aby osoby niepełnosprawne były bardziej aktywne na rynku pracy i milej na nim widziane. Partia walczy z dumpingiem społecznym i dąży do ustanowienia bardziej rygorystycznych wymagań, aby obowiązywały stabilne warunki płacy i pracy, m.in. będzie domagać się układu zbiorowego, stałego zatrudnienia wśród pracowników najemnych oraz wysokiego odsetka wykwalifikowanych pracowników i praktykantów.

Fundusz naftowy wspierający przemysł i zieloną infrastrukturę Czerwoni są za zrównoważoną polityką środowiskową, która uwzględni różnice w życiu w mieście i nawsi. Partia chce budować nowe gałęzi przemysłu w miarę zmniejszania się przemysłu naftowego. Rødt pracuje na rzecz bardziej sprawiedliwych podatków ekologicznych i polityki transportowej, która zapewni bezpieczne drogi, szybkie pociągi, tanie bilety i lepszy transport publiczny.



Chce skupić się też na utworzeniu krajowych funduszy, w których część funduszu naftowego będzie przeznaczana na dokonywanie strategicznych inwestycji w krajową produkcję przemysłową oraz niezbędne inwestycje w rozwój przyjaznej dla klimatu infrastruktury, takiej jak koleje, transport publiczny, sieci ładowania, porty i łącza szerokopasmowe w całej Norwegii. Ugrupowanie optuje za inwestycj na dużą skalę w rozwój wodoru jako paliwa na promach i statkach i modernizację istniejących elektrowni wodnych.

Równy dostęp do służby zdrowia Rødt uważa za niesprawiedliwe, że bogatsze osoby mogą liczyć na lepsze leczenie w systemie opieki zdrowotnej niż pozostali i chce stworzyć oparty na wiedzy i nowoczesny system opieki zdrowotnej, który będzie w stanie zadbać o potrzeby ludzi przez całe życie.



Będzie walczyć z rozwojem sytuacji, w której ludzie stają się zależni od prywatnych systemów ubezpieczeniowych, aby uzyskać potrzebną im pomoc oraz zaapeluje o finansowaną z podatków opiekę społeczną i trzymać się publicznego i demokratycznie zarządzanego modelu usług zdrowotnych.

Nie chcą wstąpienia do Unii Partia Czerwonych nie chce, aby Norwegia przystąpiła do UE, ponieważ zdaniem jej polityków demokracja i prawo do głosowania są podważane, gdy władza jest przekazywana z organów wybieranych do Brukseli, dlatego proponuje zastąpić wstąpienie do Wspólnoty umową handlową.



Rødt jest partią antyrasistowską i pracuje nad tym, aby nikt nie był dyskryminowany ze względu na kolor skóry, religię, kulturę lub pochodzenie etniczne. Będzie także postępować zgodnie z zaleceniami ONZ w zakresie polityki uchodźczej, która pozwala osobom ubiegającym się o azyl pracować w oczekiwaniu na odpowiedź na wniosek o obywatelstwo.



Czerwoni uważają Red uważa to, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet gdy pracują w pełnym wymiarze godzin i przy równie ważnych zadaniach, jest niesprawiedliwe. Płeć nie powinna wpływać na wysokość zarobków, dlatego ugrupowanie przeciwdziała różnicom w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet.