Wybory do norweskiego parlamentu 2021: karty do głosowania po raz pierwszy w wersji cyfrowej

Po raz pierwszy w historii wyborów parlamentarnych Norwegowie będą mogli skorzystać z cyfrowego rozwiązania. Norweski Urząd ds. Wyborów zdecydował, że w tym tygodniu 3,5 miliona mieszkańców kraju fiordów nie otrzyma swoich kart do głosowania w wersji papierowej, pisze Valgdirektoratet w komunikacie prasowym na łamach NTB.

Karta do głosowania, którą do tej pory wysyłało się tradycyjną pocztą, stała się cyfrowa. Od 10 sierpnia Norwegowie będą mieli dostęp do dokumentu za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej online. Będzie można do nich zajrzeć bezpośrednio przez telefon komórkowy, ponadto nie ma potrzeby jej drukować. Nie jest również konieczne pokazywanie karty do głosowania podczas głosowania, ale ułatwia to i przyspiesza sam proces.