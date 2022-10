„Rząd nie umie uregulować rynku energii”: nie będzie stałych cen prądu dla norweskich użytkowników

Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum rezygnuje z wprowadzenia na przełomie roku umów na stałe ceny energii elektrycznej (fastpris) dla prywatnych użytkowników.

Propozycja zmian w podatku czynszowym została skierowana do konsultacji w czerwcu. Chodziło o to, aby dostawcy energii mieli możliwość oferowania stałych cen od przełomu roku.

Miało być przewidywalnie