Ropa, podatki i... darmowy dentysta. Te spory mogą pogrążyć nowy rząd
14 września 2025 10:52
Partia Pracy poprawiła wynik sprzed czterech lat, jednak rozdrobnienie wśród pozostałych partii bloku może powodować trudności związane z budową stabilnego rządu. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Centrum wskazuje na potrzebę długoterminowego, stabilnego podejścia do sektora naftowego. To jedyne ugrupowanie bloku centrolewicowego, którego w kwestii przemysłu wydobywczego prezentuje podobne postulaty do Partii Pracy.
Oljefondet, Izrael i prąd kośćmi niezgody
Kolejnym spornym obszarem jest kwestia kontroli krajowej nad rynkiem energii. Centrum i Czerwoni domagają się większej suwerenności i ograniczenia wpływu rynku europejskiego. Partia Pracy zaznacza, że chce utrzymać eksport energii i współpracę międzynarodową.
W 2021 roku do politycznej zgody wystarczyły jedynie głosy Partii Centrum. Przy tworzeniu budżetu współpracowali politycy Socjalistycznej Lewicy./zdjęcie poglądowe, Fot. materiał prasowe Partii Pracy
Opieka społeczna i podatki na celowniku
Ostatnim z pięciu najbardziej kontrowersyjnych tematów jest porozumienie podatkowe. Partia Pracy dąży w tej kwestii do zmian na rzecz rozwoju gospodarczego, które miałyby odbyć się przy udziale wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Pozostałe partie czerwono-zielone domagają się podwyżki danin państwowych, m.in. podatku majątkowego.
