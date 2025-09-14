Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Ropa, podatki i... darmowy dentysta. Te spory mogą pogrążyć nowy rząd

Emil Bogumił

14 września 2025 10:52

Kopiuj link
2
Ropa, podatki i... darmowy dentysta. Te spory mogą pogrążyć nowy rząd

Partia Pracy poprawiła wynik sprzed czterech lat, jednak rozdrobnienie wśród pozostałych partii bloku może powodować trudności związane z budową stabilnego rządu. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Premier Jonas Gahr Støre stoi przed trudnymi negocjacjami w obozie centrolewicowym. Partie różnią się w sprawach ropy i gazu, inwestycji Oljefondet, rynku energii, opieki stomatologicznej i systemu podatkowego. Od tego, czy uda się znaleźć kompromis, zależy stabilność nowego rządu.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Zameldowania, wymeldowania, zmiana adresu-Norwegia

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Jednym z kluczowych punktów napięcia jest kwestia dalszych poszukiwań ropy i gazu. Partia Pract (Arbeiderpartiet) chce kontynuować poszukiwania i produkcję, uzasadniając to rolą Norwegii jako ważnego dostawcy energii dla Europy. Zieloni domagają się planu wycofania się z przemysłu naftowego, a Socjalistyczna Lewica postuluje całkowite zatrzymanie nowych poszukiwań.

Centrum wskazuje na potrzebę długoterminowego, stabilnego podejścia do sektora naftowego. To jedyne ugrupowanie bloku centrolewicowego, którego w kwestii przemysłu wydobywczego prezentuje podobne postulaty do Partii Pracy.
Wybory 2025 w Norwegii. Znamy nowy układ sił w Stortingu

Oljefondet, Izrael i prąd kośćmi niezgody

Drugim ważnym sporem są inwestycje norweskiego Funduszu Naftowego (Oljefondet) w Izraelu. Socjalistyczna Lewica żąda, by fundusz wycofał wszystkie inwestycje związane z firmami wspierającymi działalność uznawaną za naruszenie praw człowieka. Partia Pracy nie planuje całkowitego wycofania się z inwestycji w tym kraju.

Kolejnym spornym obszarem jest kwestia kontroli krajowej nad rynkiem energii. Centrum i Czerwoni domagają się większej suwerenności i ograniczenia wpływu rynku europejskiego. Partia Pracy zaznacza, że chce utrzymać eksport energii i współpracę międzynarodową.
W 2021 roku do politycznej zgody wystarczyły jedynie głosy Partii Centrum. Przy tworzeniu budżetu współpracowali politycy Socjalistycznej Lewicy.

W 2021 roku do politycznej zgody wystarczyły jedynie głosy Partii Centrum. Przy tworzeniu budżetu współpracowali politycy Socjalistycznej Lewicy./zdjęcie poglądowe, Fot. materiał prasowe Partii Pracy

Opieka społeczna i podatki na celowniku

Kolejnym obszarem sporu są reformy opieki społecznej i zdrowotnej, w szczególności postulaty Czerwonych i Socjalistycznej Lewicy dotyczące darmowej opieki stomatologicznej. Partia Pracy rozważa rozszerzenie usług publicznych w tym zakresie, ale nie zgadza się, by zwiększyć w tym celu podatki. Wylicza się, że koszty dla państwa mogłyby wynieść między 4,2 a 12,7 mld NOK rocznie.

Ostatnim z pięciu najbardziej kontrowersyjnych tematów jest porozumienie podatkowe. Partia Pracy dąży w tej kwestii do zmian na rzecz rozwoju gospodarczego, które miałyby odbyć się przy udziale wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Pozostałe partie czerwono-zielone domagają się podwyżki danin państwowych, m.in. podatku majątkowego.
Støre po zwycięstwie w wyborach: Obiecujemy nie podnosić podatków
Rozbieżności poglądów między Ap a SV, Rødt, Sp i MDG pokazują, że osiągnięcie wspólnego stanowiska będzie wymagało negocjacji i kompromisów. Premiera Støre czeka zadanie pogodzenia interesów środowisk proekologicznych oraz tych partii, które widzą rolę Norwegii jako kluczowego dostawcy energii w Europie. Ostatecznie zdolność ugrupowań do porozumienia zdecyduje o stabilności przyszłego rządu.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015 Masaż Troll Rental
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy ! Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Ola
51 minut temu
Jeszcze nie zaczęli a już mogą się pakować
0
Odpowiedz
Ola
38 minut temu
Dla tych którzy wiedzą że w polityce nie ma przypadków.

Co za Koincydencja zdarzeń
We wpisie na platformie X dziennikarka wskazała na cztery być może łączące się w jedną całość wydarzenia.

1) Komisja Europejska otwiera Polsce drzwi do zadłużenia się na 43,7 miliarda euro z programu SAFE.

2) Do Polski wlatują drony i zagrażają Polsce.

3) Niemiecki przemysł zbrojeniowy ogłasza, że ma perfekcyjny dla Polski sprzęt "antydronowy".

4) Przewodnicząca KE von der Leyen uważa dzień po ataku, że Polska powinna zainstalować "skuteczny mur przeciwdronowy".
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.