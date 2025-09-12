  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Støre po zwycięstwie w wyborach: Obiecujemy nie podnosić podatków

Emil Bogumił

12 września 2025 10:25

Kopiuj link
2
Støre po zwycięstwie w wyborach: Obiecujemy nie podnosić podatków

Kwestie podatków w trakcie kampanii wyborczej podnosili premier, jak i minister finansów. Fot. Pontus Höög/Den norske FN-delegasjonen (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Jonas Gahr Støre po zwycięstwie wyborczym potwierdził, że obietnica Partii Pracy (Arbeiderpartiet) dotycząca niepodwyższania podatków w Norwegii pozostaje aktualna. Pomimo konieczności budowania koalicji czerwono-zielonej z kilkoma ugrupowaniami, organizacja utrzymuje, że ich program podatkowy nie uległ zmianie.

Støre, podczas konferencji prasowej po wyborach, zaznaczył, że „skatteløftet vårt ligger fast, selvfølgelig” – czyli: nasze zobowiązanie podatkowe jest stałe, oczywiście. Partia pracy zadeklarowała, iż nie podniesie całkowitego poziomu podatków. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jego zastępczyni Tonje Brenna również potwierdziła stanowisko w programie radiowym NRK. Jednocześnie, partie wspierające oczekują zwiększeń podatków np. dla finansowania usług socjalnych czy klimatu.
Wybory 2025 w Norwegii. Znamy nowy układ sił w Stortingu

Trudy powyborczej koalicji

Po wyborach „rødgrønn side”, czyli centrolewicowa koalicja czerwono-zielona, zdobyła większość, a Partia Pracy został największym ugrupowaniem. Jednak aby uzyskać większość budżetową w Stortingu, Ap będzie musiał współpracować z kilkoma innymi partiami – m.in. Centrum (Sp), Socjalistyczną Lewicą (SV), Zielonymi (MDG) i Czerwonymi. Taki sojusz określa się czasem jako „tuttifrutti”. Przez większość poprzedniej kadencji Ap i Sp rządziły razem, a SV było partnerem przy negocjacjach budżetu.
Konflikt norweskiej prawicy. Radykalizm przeszkodą w drodze po władzę

Partia Pracy chce norweskich podatków na nowo

W kontekście utrzymania obietnicy podatkowej pojawia się kwestia komisji podatkowej. Støre zapowiedział, że zapraszają inne partie w Stortingu do szerokiego porozumienia dotyczącego reformy podatkowej. Stoltenberg, minister finansów, jeszcze przed wyborami zaproponował komisję podatkową, która wtedy została odrzucona przez inne partie.

Teraz to rozwiązanie ma być rozważane w nowym okresie parlamentarnym, jako narzędzie do ustalenia możliwych zmian podatkowych. Jens Stoltenberg zaznacza, że nie muszą w nim uczestniczyć wszystkie ugrupowania, ale do negocjacji powinni zasiąść przedstawiciele lewicy, centrum i prawicy.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Maryla
15 minut temu
Tusk też obiecywał. 😂
Jak rządził pierwszym razem obiecał że wyrzuci każdego ministra który wspomni o podwyżce podatków . Po czym podniósł VAT do 23% wprowadził podatek belki ukradł pieniądze emerytów z OFE i wpłacił do ZUS po drodze gubiąc kilka miliardów.
Podniósł wiek emerytalny kobietom o 7lat i uciekł do Brukseli po immunitet bo groził mu trybunał stanu.
Tym razem okłamał naiwnych nieogarów obietnicami 100 konkretów na 100 dni . Oszukał ludzi z IQ misia 🐨 koala jak cwaniaczek co sprzedaje garnki staruszce za12000 na kredyt w parabanku.
PiS PO samo zło .
0
Odpowiedz
DLAP
15 minut temu
A teraz odliczanie do kolejnej podwyżki bompenger :-) A, zapomniałem to nie jest podatek :-)
0
Odpowiedz

