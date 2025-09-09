Wybory 2025 w Norwegii. Znamy nowy układ sił w Stortingu

Druga kadencja obecnego premiera zakończy się jesienią 2029 roku. Fot. Peter Mydske/Stortinget

Wyniki wyborów parlamentarnych w Norwegii w 2025 roku przyniosły szereg zmian na norweskiej scenie politycznej. Zdecydowane zwycięstwo odniosła Partia Pracy (Arbeiderpartiet), dzięki czemu Jonas Gahr Støre ma szansę na kolejną kadencję w roli premiera. Z kolei Partia Postępu (Fremskrittspartiet) odnotowała znaczący wzrost poparcia oraz przełomową pozycję w porównaniu do poprzednich wyborów, wyprzedzając Partię Konserwatywną (Høyre).

Partia Pracy zdobyła 28,2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednimi wyborami. Ugrupowanie uzyskało 53 mandaty, zyskując o pięć więcej niż w poprzedniej kadencji. Czerwono-zielona koalicja, obejmująca Partię Pracy, Centrum, Socjalistyczną Lewicę, Zielonych i Czerwonych, uzyskała łącznie 87 mandatów – przekraczając wymagane 85 mandatów dla większości w Stortingu. Oznacza to, że dotychczasowy premier Jonas Gahr Støre utrzyma urząd i będzie kontynuował sprawowanie funkcji szefa rządu.

Po przeliczeniu 99 proc. głosów frekwencja wyniosła 78,9 proc. To lepszy wynik niż w 2021 roku.Fot. Valgdirektoratet

Olbrzymie zmiany w norweskiej polityce Partia Postępu odnotowała znaczący wzrost, uzyskując 23,9 proc. głosów, co oznacza przyrost o 12,3 punktu procentowego względem poprzednich wyborów, oraz 48 mandatów. FrP stała się największą partią po stronie opozycji. Partia Konserwatywna osiągnęła 14,6 proc., czyli zanotowała spadek o 5,8 punktu procentowego, tracąc 12 mandatów i kończąc z 24 miejscami w parlamencie. Partia Centrum osiągnęła 5,6 proc. głosów, notując spadek o 7,9 punktu i uzyskując 9 mandatów, co oznacza stratę 19 miejsc.



Socjalistyczna Lewica uzyskała 5,5 proc. głosów, tracąc 2,1 punktu procentowego, i obroniła 9 z 13 miejsc w porównaniu z 2021 rokiem. Czerwoni zdobyli 5,3 proc. poparcia, zyskując 0,6 punktu i 9 mandatów, co oznacza wzrost o jeden. Zieloni uzyskali 4,7 proc., zyskując 0,7 punktu i zdobywając 7 mandatów, czyli o cztery więcej niż wcześniej. Chadecy otrzymali 4,2 proc. głosów, a liberałowie 3,6 proc. Wprowadzą odpowiednio siedmiu i trzech przedstawicieli do Stortingu.

Trwa już dyskusja dotycząca zmiany na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej.Fot. Ida Dahl Nilssen/SMK, flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Norweskie wybory parlamentarne w 2025 roku potwierdziły istotne zmiany polityczne, wskazujące na rosnącą polaryzację i nowe priorytety społeczne. Triumf Partii Pracy i wyraźny wzrost popularności Partii Postępu wprowadzają nową dynamikę do norweskiego parlamentu, kształtując kierunek działań politycznych na kolejne lata. Obserwatorzy podkreślają, że nadchodzący czas przyniesie wyzwania dla koalicyjnych negocjacji oraz dalszą publiczną debatę nad najważniejszymi problemami kraju.