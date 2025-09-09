Wybory 2025 w Norwegii. Znamy nowy układ sił w Stortingu
09 września 2025 09:19
Druga kadencja obecnego premiera zakończy się jesienią 2029 roku. Fot. Peter Mydske/Stortinget
Po przeliczeniu 99 proc. głosów frekwencja wyniosła 78,9 proc. To lepszy wynik niż w 2021 roku.Fot. Valgdirektoratet
Olbrzymie zmiany w norweskiej polityce
Socjalistyczna Lewica uzyskała 5,5 proc. głosów, tracąc 2,1 punktu procentowego, i obroniła 9 z 13 miejsc w porównaniu z 2021 rokiem. Czerwoni zdobyli 5,3 proc. poparcia, zyskując 0,6 punktu i 9 mandatów, co oznacza wzrost o jeden. Zieloni uzyskali 4,7 proc., zyskując 0,7 punktu i zdobywając 7 mandatów, czyli o cztery więcej niż wcześniej. Chadecy otrzymali 4,2 proc. głosów, a liberałowie 3,6 proc. Wprowadzą odpowiednio siedmiu i trzech przedstawicieli do Stortingu.
Trwa już dyskusja dotycząca zmiany na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej.Fot. Ida Dahl Nilssen/SMK, flickr.com (CC BY-NC 2.0)
