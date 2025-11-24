  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Gaz i ropa ciągną eksport w dół. Jeden sektor notuje rekordowy skok

Redakcja

24 listopada 2025 15:39

Gaz i ropa ciągną eksport w dół. Jeden sektor notuje rekordowy skok

Spadek cen gazu i ropy mocno uderzył w norweski eksport surowców. Fot. Fotolia

Norwegia zanotowała w październiku 2025 r. niewielki spadek aktywności w handlu zagranicznym. Niższe przychody z eksportu gazu i ropy ograniczyły wartość całkowitej sprzedaży zagranicznej, mimo solidnego wzrostu eksportu z sektora lądowego. Jednocześnie import zmniejszył się, co pozwoliło utrzymać dodatnie saldo handlowe na stabilnym poziomie.

Eksport Norwegii osiągnął w październiku wartość 154,5 mld NOK, co oznacza spadek o 3,9 proc. w porównaniu z październikiem 2024 r. Największy wpływ miał wyraźny spadek przychodów z gazu ziemnego, który obniżył się o 23,8 proc. Zmniejszona wartość eksportu wynikała głównie z niższych cen surowca oraz niższego wolumenu wysyłek.

Ropa również przyniosła mniejsze dochody, mimo że liczba eksportowanych baryłek wzrosła o 17,6 proc. W październiku ceny ropy były niemal o 20 proc. niższe niż rok wcześniej, co przełożyło się na spadek wartości eksportu do 37,4 mld NOK.
Import w dół, korona w górę

Import w październiku wyniósł 98,0 mld NOK, czyli o 5,8 proc. mniej niż przed rokiem. Dzięki temu nadwyżka handlowa utrzymała się na wysokim poziomie i sięgnęła 56,5 mld NOK. Według norweskiego urzędu statystycznego niższy import ograniczył wpływ spadku dochodów z eksportu surowców.

Dane banku centralnego Norwegii wskazują jednocześnie na umocnienie korony o 3,2 proc., co sprzyjało tańszemu importowi. Silniejsza waluta odbiła się jednak negatywnie na przychodach części firm eksportowych.
Bilans handlowy

Bilans handlowyIl. Statistisk sentralbyrå

Dynamiczny wzrost eksportu towarów lądowych

Wyraźny wzrost w październiku odnotował eksport towarów lądowych, który osiągnął 74,5 mld NOK, o ponad 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Największy udział w tym wzroście miały elektryczne maszyny energetyczne i części, które zwiększyły wartość eksportu o blisko 8 mld NOK.

Norweska branża dostaw dla projektów morskich elektrowni wiatrowych realizuje duże kontrakty zagraniczne, co według Centralnego Biura Statystycznego napędza wyniki. Jednocześnie eksport rafinowanych produktów naftowych spadł o 48 proc., głównie z powodu mniejszego wolumenu eksportowanej benzyny. Eksport ryb zmniejszył się o 1,4 proc., choć przychody z eksportu łososia i dorsza wzrosły.
Import obniżył się o 5,8 proc., a umocniona korona wpłynęła na tańsze zakupy zagraniczne.

Import obniżył się o 5,8 proc., a umocniona korona wpłynęła na tańsze zakupy zagraniczne.Fot. Fotokon - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Zmieniające się trendy w handlu

W październiku widoczny był również wzrost importu autobusów elektrycznych, który przekroczył 369 mln NOK i był ponad trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Eksport energii elektrycznej osiągnął 2,1 mld NOK, co oznacza wzrost o 47,2 proc., napędzany wyższymi cenami.

Zmieniająca się struktura norweskiego handlu w październiku pokazuje rosnącą rolę eksportu technologii i towarów lądowych. Jednocześnie wahania na globalnych rynkach energii nadal silnie kształtują wyniki gospodarcze kraju i wpływają na dochody z głównych surowców.
0
0
0
0
0
