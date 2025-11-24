Gaz i ropa ciągną eksport w dół. Jeden sektor notuje rekordowy skok
24 listopada 2025 15:39
Spadek cen gazu i ropy mocno uderzył w norweski eksport surowców. Fot. Fotolia
Ropa również przyniosła mniejsze dochody, mimo że liczba eksportowanych baryłek wzrosła o 17,6 proc. W październiku ceny ropy były niemal o 20 proc. niższe niż rok wcześniej, co przełożyło się na spadek wartości eksportu do 37,4 mld NOK.
Import w dół, korona w górę
Dane banku centralnego Norwegii wskazują jednocześnie na umocnienie korony o 3,2 proc., co sprzyjało tańszemu importowi. Silniejsza waluta odbiła się jednak negatywnie na przychodach części firm eksportowych.
Dynamiczny wzrost eksportu towarów lądowych
Norweska branża dostaw dla projektów morskich elektrowni wiatrowych realizuje duże kontrakty zagraniczne, co według Centralnego Biura Statystycznego napędza wyniki. Jednocześnie eksport rafinowanych produktów naftowych spadł o 48 proc., głównie z powodu mniejszego wolumenu eksportowanej benzyny. Eksport ryb zmniejszył się o 1,4 proc., choć przychody z eksportu łososia i dorsza wzrosły.
Import obniżył się o 5,8 proc., a umocniona korona wpłynęła na tańsze zakupy zagraniczne.Fot. Fotokon - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego
Zmieniające się trendy w handlu
Zmieniająca się struktura norweskiego handlu w październiku pokazuje rosnącą rolę eksportu technologii i towarów lądowych. Jednocześnie wahania na globalnych rynkach energii nadal silnie kształtują wyniki gospodarcze kraju i wpływają na dochody z głównych surowców.
