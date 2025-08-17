Polityczna zmiana w Norwegii niemożliwa? Wszystko przez wyborców kanapowych
17 sierpnia 2025 11:07
Jonas Gahr Støre pewnie kroczy po kolejne zwycięstwo i przedłużenie kadencji do ośmiu lat. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Partia Pracy okaże się nie do pokonania?
Partia Postępu przyciąga antysystemowców i... kanapowców
Wskazuje się także, że retoryka Partii Postępu przemawia do osób o niskim zaufaniu do systemu politycznego, widzących w niej siłę mogącą przeprowadzić realne zmiany. Kolejne wybory do Stortingu w Norwegii odbędą się 8 września 2025 roku — jest to dzień oficjalny, w którym Norwegowie głosują na nowych przedstawicieli na kadencję 2025–2029.
