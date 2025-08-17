Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Polityczna zmiana w Norwegii niemożliwa? Wszystko przez wyborców kanapowych

Emil Bogumił

17 sierpnia 2025 11:07

Kopiuj link
Polityczna zmiana w Norwegii niemożliwa? Wszystko przez wyborców kanapowych

Jonas Gahr Støre pewnie kroczy po kolejne zwycięstwo i przedłużenie kadencji do ośmiu lat. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Partia Postępu (Frp) odnotowała w sierpniowym badaniu ABC Nyheter i Altinget przygotowanym przez Opinion wynik 23,6 proc., co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Jednak eksperci z Opinion twierdzą, że Partia Postępu może zawyżać swoje poparcie poprzez silne wsparcie wśród tzw. hjemmesittere (osób, które nie uczestniczyły w poprzednich wyborach parlamentarnych – tzw. wyborców kanapowych).

Ogłoszenia MojaNorwegia

W sierpniowym sondażu Partia Postępu (Frp) osiągnęła 23,6 proc., co stanowi wzrost o cztery punkty procentowe względem poprzedniego badania z czerwca. Opinion, firma realizująca badanie, zwraca uwagę, że znaczącą część poparcia Partia Postępu uzyskała dzięki mobilizacji wyborców kanapowych. Szacuje się, że partia cieszy się poparciem na poziomie 43 proc. wśród tej grupy, podczas gdy kolejne partie, takie jak Partia Pracy (Ap) i Partia Konserwatywna (H), osiągają odpowiednio 18 proc. i 10 proc.
50 lat więzienia i kary dla 14-latków. Partia Postępu chce rewolucji w norweskim prawie

Partia Pracy okaże się nie do pokonania?

Po wyłączeniu głosów wyborców kanapowych z wyników sierpniowego badania, poparcie dla Partii Postępu spada o 3,7 punktu procentowego – największy spadek spośród wszystkich ugrupowań uwzględnionych w badaniu. W tym samym ujęciu, Partia Pracy (Ap) i Partia Konserwatywna (H) zyskują odpowiednio 1,7 pkt proc. oraz 1,2 pkt proc. Analizy statystyczne wskazują, że przewaga bloku rządzącego czerwono-zielonego zostaje zwiększona o dalsze 6,5 pkt proc. — ponad początkowe 2,8 pkt proc. — po odrzuceniu głosów tej grupy.
Polityczne trzęsienie ziemi w Norwegii: jedni umacniają przewagę, drudzy wędrują na dno

Partia Postępu przyciąga antysystemowców i... kanapowców

Oszacowano liczbę głosów wyborców kanapowych przypadających na poszczególne partie: Partia Postępu (Frp) – 239 756, Partia Pracy (Ap) – 98 005, Partia Konserwatywna (H) – 55 236, Socjalistyczna Lewica (SV) – 43 265, Czerwona Partia (R) – 26 636, Partia Centrum (Sp) – 24 023, Partia Liberalna (V) – 19 815, Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) – 8 416, Zieloni (MDG) – 4 208. Eksperci przewidują spadek poparcia Partii Postępu w nadchodzących miesiącach ze względu na niestabilność i niepewność mobilizacji tej grupy.

Wskazuje się także, że retoryka Partii Postępu przemawia do osób o niskim zaufaniu do systemu politycznego, widzących w niej siłę mogącą przeprowadzić realne zmiany. Kolejne wybory do Stortingu w Norwegii odbędą się 8 września 2025 roku — jest to dzień oficjalny, w którym Norwegowie głosują na nowych przedstawicieli na kadencję 2025–2029.
