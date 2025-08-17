Polityczna zmiana w Norwegii niemożliwa? Wszystko przez wyborców kanapowych

Jonas Gahr Støre pewnie kroczy po kolejne zwycięstwo i przedłużenie kadencji do ośmiu lat. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Partia Postępu (Frp) odnotowała w sierpniowym badaniu ABC Nyheter i Altinget przygotowanym przez Opinion wynik 23,6 proc., co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Jednak eksperci z Opinion twierdzą, że Partia Postępu może zawyżać swoje poparcie poprzez silne wsparcie wśród tzw. hjemmesittere (osób, które nie uczestniczyły w poprzednich wyborach parlamentarnych – tzw. wyborców kanapowych).

Partia Pracy okaże się nie do pokonania? Po wyłączeniu głosów wyborców kanapowych z wyników sierpniowego badania, poparcie dla Partii Postępu spada o 3,7 punktu procentowego – największy spadek spośród wszystkich ugrupowań uwzględnionych w badaniu. W tym samym ujęciu, Partia Pracy (Ap) i Partia Konserwatywna (H) zyskują odpowiednio 1,7 pkt proc. oraz 1,2 pkt proc. Analizy statystyczne wskazują, że przewaga bloku rządzącego czerwono-zielonego zostaje zwiększona o dalsze 6,5 pkt proc. — ponad początkowe 2,8 pkt proc. — po odrzuceniu głosów tej grupy.

Partia Postępu przyciąga antysystemowców i... kanapowców Oszacowano liczbę głosów wyborców kanapowych przypadających na poszczególne partie: Partia Postępu (Frp) – 239 756, Partia Pracy (Ap) – 98 005, Partia Konserwatywna (H) – 55 236, Socjalistyczna Lewica (SV) – 43 265, Czerwona Partia (R) – 26 636, Partia Centrum (Sp) – 24 023, Partia Liberalna (V) – 19 815, Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) – 8 416, Zieloni (MDG) – 4 208. Eksperci przewidują spadek poparcia Partii Postępu w nadchodzących miesiącach ze względu na niestabilność i niepewność mobilizacji tej grupy.



Wskazuje się także, że retoryka Partii Postępu przemawia do osób o niskim zaufaniu do systemu politycznego, widzących w niej siłę mogącą przeprowadzić realne zmiany. Kolejne wybory do Stortingu w Norwegii odbędą się 8 września 2025 roku — jest to dzień oficjalny, w którym Norwegowie głosują na nowych przedstawicieli na kadencję 2025–2029.