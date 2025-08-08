50 lat więzienia i kary dla 14-latków. Partia Postępu chce rewolucji w norweskim prawie
08 sierpnia 2025 11:56
Sylvi Listhaug i Partia Postępu przedstawiają program mocno prawicowy, spychając Partię Konserwatywną do centrum. Fot. Morten Brakestad/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
Obecnie obowiązująca maksymalna kara wynosi 21 lat, z możliwością orzekania do 30 lat w szczególnych przypadkach. Propozycje dotyczące wymiaru kary zostały przedstawione jako odpowiedź na rosnącą obawę o rozwój przestępczości.
Partia Postępu o bezpieczeństwie
Dodatkowo przedstawiono inne inicjatywy, takie jak uzbrojenie służb celnych, obniżenie wieku odpowiedzialności karnej do 14 lat, oraz wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy i obiektów na granicach. W pakiecie znalazły się także propozycje takie jak podwyższenie liczby funkcjonariuszy – do trzech policjantów na 1000 mieszkańców.
Partia Postępu przyznaje, że nowelizacja przepisów miałaby uchronić Norwegię przed tzw. szwedzkim scenariuszem.Fot. Fotolia
Wyższe kary dla młodocianych przestępców
Partia Pracy przewiduje stworzenie zamkniętych placówek dla młodych, recydywistów, oraz zniesienie systemu kar dla młodzieży na rzecz kar bardziej odstraszających. Pakiet uwzględnia również podwójne kary dla przestępstw związanych z gangami i w obciążonych społecznie obszarach.
