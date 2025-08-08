50 lat więzienia i kary dla 14-latków. Partia Postępu chce rewolucji w norweskim prawie

Sylvi Listhaug i Partia Postępu przedstawiają program mocno prawicowy, spychając Partię Konserwatywną do centrum. Fot. Morten Brakestad/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Partia Postępu zapowiedziała radykalne zmiany w norweskim prawie karnym. Proponuje m.in. wydłużenie maksymalnej kary więzienia do 50 lat i obniżenie wieku odpowiedzialności karnej do 14 lat. Pomysły zaprezentowano podczas konferencji prasowej na granicy ze Szwecją.

W trakcie konferencji prasowej na granicy ze Szwecją liderka ugrupowania Sylvi Listhaug i Hans Andreas Limi przedstawili szereg propozycji dotyczących zaostrzenia polityki karnej. Kluczowym elementem jest wydłużenie maksymalnej kary do 50 lat więzienia dla najcięższych przestępstw.



Obecnie obowiązująca maksymalna kara wynosi 21 lat, z możliwością orzekania do 30 lat w szczególnych przypadkach. Propozycje dotyczące wymiaru kary zostały przedstawione jako odpowiedź na rosnącą obawę o rozwój przestępczości.

Partia Postępu o bezpieczeństwie Wśród zaproponowanych środków znalazło się zniesienie tzw. „rabatu ilościowego” (kvantumsrabatt), gdzie w bieżącym systemie przy popełnieniu wielu przestępstw orzeczenie kary ilościowo sumaryczne zastępuje karę za każde przestępstwo osobno.



Dodatkowo przedstawiono inne inicjatywy, takie jak uzbrojenie służb celnych, obniżenie wieku odpowiedzialności karnej do 14 lat, oraz wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy i obiektów na granicach. W pakiecie znalazły się także propozycje takie jak podwyższenie liczby funkcjonariuszy – do trzech policjantów na 1000 mieszkańców.

Partia Postępu przyznaje, że nowelizacja przepisów miałaby uchronić Norwegię przed tzw. szwedzkim scenariuszem.Fot. Fotolia

Wyższe kary dla młodocianych przestępców Proponowana strategia obejmuje również środki zapobiegawcze, takie jak wykorzystanie badań DNA w powiązaniu rodzinnych przy poważnych sprawach kryminalnych, likwidację instytucjonalnych ulg i odszkodowań dla przestępców gangów, a także zwiększenie dostępności placówek dla młodzieży sprawiającej poważne problemy.



Partia Pracy przewiduje stworzenie zamkniętych placówek dla młodych, recydywistów, oraz zniesienie systemu kar dla młodzieży na rzecz kar bardziej odstraszających. Pakiet uwzględnia również podwójne kary dla przestępstw związanych z gangami i w obciążonych społecznie obszarach.

Przedstawione propozycje zakładają fundamentalne zmiany w systemie karnym, od surowszych kar po nowe środki prewencyjne i technologiczne. Pakiet środków ma – według autorów – powstrzymać rozwój gangów i zapobiec „szwedzkim wzorcom” przestępczości w Norwegii. Wnioski pozostają w fazie dyskusji i wymagają dalszego rozpatrzenia.