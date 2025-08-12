Polityczne trzęsienie ziemi w Norwegii: jedni umacniają przewagę, drudzy wędrują na dno
12 sierpnia 2025 13:14
Jonas Gahr Støre może otwierać szampana? Gdyby wybory odbyły się w sierpniu, jego blok zyskałby większość w 169-osobowym Stortingu. Fot. materiały prasowe Stortingu (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
To znaczący spadek poparcia, który odzwierciedla trudną sytuację partii w obecnym krajobrazie politycznym. Wyniki te mają istotne znaczenie w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej, przede wszystkim do walki o przywództwo na prawicy pomiędzy Erną Solberg (Partia Konserwatywna) i Sylvi Listhaug (Partia Postępu).
W Norwegii utrzyma się rząd Partii Pracy?
Wynik sugeruje, że obecny układ sił sprzyja utrzymaniu rządów aktualnej koalicji. Z kolei ugrupowania opozycyjne muszą walczyć o zmianę tendencji w kolejnych miesiącach.
Partia Pracy i Partia Postępu zepchnęły Ernę Solberg i konserwatystów na dalszy plan.Na zdjęciu (od lewej): premier Jonas Gahr Støre i przewodnicząca Partii Konserwatywnej Erna Solberg. Fot. Benjamin A. Ward/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)
Kryzys Partii Konserwatywnej w pełni
Ekspert podkreśla, że przed ugrupowaniem stoi poważne wyzwanie w postaci odzyskania zaufania społecznego. Obecna kampania wymaga od Partii Konserwatywnej znaczącego odbicia w notowaniach, aby mieć realną szansę na utworzenie rządu po wyborach.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz