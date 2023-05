Partia Pracy ustala politykę energetyczną. Chce m.in tańszych cen prądu niż reszta Europy

Państwowe dotacje do energii elektrycznej muszą być kontynuowane tak długo, jak to konieczne. stock.adobe.com/licencja standardowa

Podczas kilkudniowego krajowego spotkania Partii Pracy (Ap), które rozpoczęło się w 4 maja, jednym z głównych tematów dyskusji była polityka energetyczna. Politycy z Trøndelag chcieli przede wszystkim uzgodnić, aby w Norwegii ceny prądu były niższe niż średnio w Europie.

Zdaniem ministra ds. ropy i energii Terje Aaslanda jest to wykonalne. Propozycja dążenia do obniżenia norweskich stawek energii elektrycznej prawdopodobnie zostanie przyjęta w ramach polityki energetycznej Ap, poinformowała gazeta VG.

– Tak. To jest możliwe. Komisja ds. Energii mówi, że posiadanie nadwyżki mocy w produkcji energii jest celem samym w sobie i oznacza niższe ceny. Będzie to dla nas przewaga konkurencyjna – mówi Aasland w rozmowie z VG.

Niższe ceny i oszczędność energii

Według polityków Ap z Trøndelag państwowe dotacje do energii elektrycznej muszą być kontynuowane tak długo, jak to konieczne. Główny cel jednak powinny stanowić niższe ceny prądu niż europejskie, nawet bez dopłat do rachunków.