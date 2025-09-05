Partia Pracy po raz pierwszy w historii zwraca się do Polaków w Norwegii. „Wasz głos może zdecydować”
05 września 2025 14:41
Polaków w Norwegii cały czas przybywa. Również tych, którzy decydują się na norweskie obywatelstwo. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W przeciwieństwie do Fremskrittspartiet (FrP, Partii Postępu), Arbeiderpartiet (Ap, Partia Pracy) wzmocni, a nie ograniczy środki integracyjne. Wzmocnimy szkolenia językowe, ponieważ wiemy, że język jest kluczem do wejścia na rynek pracy. Partia Pracy wzmocni również prawa i porządek w miejscu pracy. Będziemy zwalczać dumping socjalny i zapewnimy, że wszyscy pracujący w Norwegii będą mieli norweskie wynagrodzenie i warunki pracy
Partia Pracy o Polakach w Norwegii
– Partia Pracy uważa, że różnorodność w Norwegii jest siłą. Społeczność polska w Norwegii wniosła ogromny wkład w budowę naszego społeczeństwa. Zależy nam na tym, aby każdy miał takie same prawa i możliwości, niezależnie od pochodzenia. Pochodzenie z Polski jest dla wielu ważnym elementem tożsamości. Każdy powinien mieć możliwość zdefiniowania i dbania o swoją tożsamość.
Partia Pracy będzie dążyć do tego, aby każdy mógł sobie pozwolić na lepsze życie. Oznacza to między innymi, że każdy musi mieć zapewnioną płacę minimalną. Oznacza to również, że Norwegia musi prowadzić odpowiedzialną politykę, która zapobiegnie gwałtownemu wzrostowi cen i obniżce stóp procentowych.
Partia Pracy walczy o głosy Polaków w Norwegii
Agnes Nærland Viljugrein, jeszcze w 2021 roku pełniąca funkcję pierwszej zastępczyni posła (vara) i obecnie przewodnicząca rady dzielnicy Gamle Oslo, w wyborach parlamentarnych w 2025 roku startuje z listy Partii Pracy (Arbeiderpartiet) w okręgu Oslo. Zajmuje czwarte miejsce na liście, tuż po osobach partyjnych liderów, takich jak premier Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam i minister Jan Christian Vestre.
Funkcja vara til Stortinget oznacza, że zasiada w parlamencie, gdy wybrany deputowany nie może uczestniczyć w obradach. Korzystała z tej opcji przez ponad 100 dni prac parlamentarnych.
Wymogi i terminy głosowania w Norwegii
Oficjalny dzień głosowania wyznaczono na poniedziałek 8 września 2025 roku. W wielu gminach możliwe będzie także głosowanie dzień wcześniej, czyli w niedzielę 7 września. Norweski system wyborczy przewiduje również możliwość głosowania przedterminowego. Wczesne głosowanie, zwane tidligstemming, rozpoczyna się już 1 lipca i trwa do 8 sierpnia. Następnie od 11 sierpnia do 5 września prowadzone jest głosowanie przedterminowe, które można oddać w dowolnej gminie, również poza miejscem zameldowania.
W Stortingu zasiada 169 osób. Potrzeba 85 głosów, by stworzyć stabilny rząd.Fot. flickr/CC BY-NC-ND 2.0/ Peter Mydske/Stortinget
Obywatele Norwegii z polskim pochodzeniem
Widać przy tym wyraźny wzrost zainteresowania: od zaledwie 257 decyzji w 2020 roku, przez 1 719 w 2021 r., po ponad 3,7 tys. w 2022 r. i 3,3 tys. w 2023 r. W 2024 roku obywatelstwo norweskie przyznano kolejnym 2 274 Polakom.
