Partia Pracy po raz pierwszy w historii zwraca się do Polaków w Norwegii. „Wasz głos może zdecydować”

Polaków w Norwegii cały czas przybywa. Również tych, którzy decydują się na norweskie obywatelstwo. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Zbliżające się wybory parlamentarne w Norwegii przynoszą historyczny moment. Po raz pierwszy jedno z głównych ugrupowań politycznych, Partia Pracy (Ap), skierowało swoje przesłanie bezpośrednio do Polaków mieszkających w kraju fiordów. Agnes Nærland Viljugrein w rozmowie z MojaNorwegia.pl podkreśliła, że Polonia w Norwegii odgrywa coraz ważniejszą rolę społeczną i polityczną.

Partia Pracy zobowiązuje się do wzmocnienia polityki integracyjnej, w tym wspierania kursów językowych, które są kluczem do uczestnictwa na rynku pracy, oraz do walki z dumpingiem socjalnym i zapewnienia, że wszyscy pracownicy w Norwegii będą objęci norweskimi standardami wynagrodzeń i warunków pracy.

W przeciwieństwie do Fremskrittspartiet (FrP, Partii Postępu), Arbeiderpartiet (Ap, Partia Pracy) wzmocni, a nie ograniczy środki integracyjne. Wzmocnimy szkolenia językowe, ponieważ wiemy, że język jest kluczem do wejścia na rynek pracy. Partia Pracy wzmocni również prawa i porządek w miejscu pracy. Będziemy zwalczać dumping socjalny i zapewnimy, że wszyscy pracujący w Norwegii będą mieli norweskie wynagrodzenie i warunki pracy~ Agnes Nærland Viljugrein.

Agnes Nærland Viljugrein startuje do Stortingu z listy Partii Pracy w Oslo.

Partia Pracy o Polakach w Norwegii Partia widzi w Polonii istotny element społeczeństwa norweskiego – społeczność, która wniosła duży wkład w budowę kraju. Ap deklaruje równy dostęp do praw i możliwości dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia etnicznego, i szanuje pielęgnowanie polskiej tożsamości, zaznacza Viljugrein.



– Partia Pracy uważa, że różnorodność w Norwegii jest siłą. Społeczność polska w Norwegii wniosła ogromny wkład w budowę naszego społeczeństwa. Zależy nam na tym, aby każdy miał takie same prawa i możliwości, niezależnie od pochodzenia. Pochodzenie z Polski jest dla wielu ważnym elementem tożsamości. Każdy powinien mieć możliwość zdefiniowania i dbania o swoją tożsamość.

– mówi w rozmowie z MojaNorwegia.pl.

Partia Pracy będzie dążyć do tego, aby każdy mógł sobie pozwolić na lepsze życie. Oznacza to między innymi, że każdy musi mieć zapewnioną płacę minimalną. Oznacza to również, że Norwegia musi prowadzić odpowiedzialną politykę, która zapobiegnie gwałtownemu wzrostowi cen i obniżce stóp procentowych.

~ Agnes Nærland Viljugrein.

Partia Pracy walczy o głosy Polaków w Norwegii Partia podkreśla, że udział w wyborach jest kluczowy: głosy mogą zadecydować o przyszłym rządzie — wyborcy stają przed wyborem między Sylvi Listhaug z Partii Postępu a kontynuacją polityki Jonasa Gahra Støre z Partii Pracy. – Twój głos może zadecydować o wyniku wyborów. W tej chwili wybór dotyczy wyboru między Sylvi Listhaug z Partii Postępu na stanowisku premiera a kontynuacją kadencji Jonasa Gahra Støre z Partii Pracy. Głosuj na Partię Pracy dla bezpieczeństwa gospodarki i pracy – apeluje Viljugrein.

Agnes Nærland Viljugrein, jeszcze w 2021 roku pełniąca funkcję pierwszej zastępczyni posła (vara) i obecnie przewodnicząca rady dzielnicy Gamle Oslo, w wyborach parlamentarnych w 2025 roku startuje z listy Partii Pracy (Arbeiderpartiet) w okręgu Oslo. Zajmuje czwarte miejsce na liście, tuż po osobach partyjnych liderów, takich jak premier Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam i minister Jan Christian Vestre.



Funkcja vara til Stortinget oznacza, że zasiada w parlamencie, gdy wybrany deputowany nie może uczestniczyć w obradach. Korzystała z tej opcji przez ponad 100 dni prac parlamentarnych.

Wymogi i terminy głosowania w Norwegii Prawo udziału w wyborach parlamentarnych w Norwegii mają wszyscy obywatele norwescy, którzy w roku wyborczym ukończą osiemnaście lat i którzy zostali zarejestrowani jako mieszkańcy Norwegii najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że każda osoba posiadająca norweskie obywatelstwo, także ta o polskich korzeniach, ma możliwość oddania głosu, jeśli spełnia warunki wieku i rejestracji.



Oficjalny dzień głosowania wyznaczono na poniedziałek 8 września 2025 roku. W wielu gminach możliwe będzie także głosowanie dzień wcześniej, czyli w niedzielę 7 września. Norweski system wyborczy przewiduje również możliwość głosowania przedterminowego. Wczesne głosowanie, zwane tidligstemming, rozpoczyna się już 1 lipca i trwa do 8 sierpnia. Następnie od 11 sierpnia do 5 września prowadzone jest głosowanie przedterminowe, które można oddać w dowolnej gminie, również poza miejscem zameldowania.

W Stortingu zasiada 169 osób. Potrzeba 85 głosów, by stworzyć stabilny rząd.Fot. flickr/CC BY-NC-ND 2.0/ Peter Mydske/Stortinget

Obywatele Norwegii z polskim pochodzeniem W ostatnich latach Polacy należą do jednej z najliczniejszych grup cudzoziemców, które decydują się na naturalizację w Norwegii. Dane Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) i Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazują, że w latach 2020–2024 obywatelstwo norweskie uzyskało łącznie ponad 11 tysięcy osób z polskim paszportem.



Widać przy tym wyraźny wzrost zainteresowania: od zaledwie 257 decyzji w 2020 roku, przez 1 719 w 2021 r., po ponad 3,7 tys. w 2022 r. i 3,3 tys. w 2023 r. W 2024 roku obywatelstwo norweskie przyznano kolejnym 2 274 Polakom.

Każdy wyborca oddający głos w lokalu wyborczym musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, na przykład paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty. Akceptowane są także dokumenty elektroniczne, a w wyjątkowych sytuacjach, w instytucjach opieki, tożsamość może potwierdzić pracownik, który dysponuje własnym dokumentem.