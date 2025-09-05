Wybory 2025 w Norwegii. Dzień wyborów przed nami, a zagłosowało już ponad 1,7 mln obywateli

Głosowanie przedterminowe staje się dla mieszkańców Norwegii coraz ważniejsze. Fot. Valgdirektoratet

Już ponad czterech na dziesięciu uprawnionych do głosowania Norwegów zdecydowało się oddać głos przed terminem. Przed 5 września z tej możliwości skorzystało ponad 1,7 mln osób, co stanowi 42,2 proc. wszystkich wyborców.

Okres głosowania przedterminowego rozpoczął się 11 sierpnia i trwa aż do piątku 5 września – tego dnia kończy się możliwość wcześniejszego oddania głosu. Warto pamiętać, że na dzień wyborów, przypadających 8 września (w niektórych gminach dostępne są również dwudniowe głosowania, w niedzielę 7 września), należy skorzystać z urny wyborczej w swojej gminie zameldowania. ‌



Głosować można w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, o ile posiada się ważny dokument tożsamości z imieniem, datą urodzenia i zdjęciem. Lokale wyborcze – ich lokalizacje i godziny otwarcia – dostępne są na stronie valglokaler.no.‌‌ W trakcie okresu przedterminowego funkcjonowało ponad 900 lokali, a w dniu głosowania – ponad 1600.

Rośnie popularność głosowania przedterminowego W miarę zbliżania się końca głosowania przedterminowego frekwencja dynamicznie rosła – do drugiego września zanotowano, że ponad 1,71 mln osób skorzystało z tej formy udziału w wyborach, co stanowi około 42,2 proc. ogółu uprawnionych wyborców.‌‌



Już pod koniec sierpnia frekwencja przedterminowa przewyższyła wyniki z wcześniejszych wyborów parlamentarnych i lokalnych. W 2021 roku przed terminem głos oddało 45 proc. uprawnionych, a w wyborach lokalnych w 2023 roku – 31 proc. Zwiększone zainteresowanie wcześniejszym głosowaniem w 2021 roku miało związek z pandemią, gdy gminy zachęcały do rozproszenia frekwencji. Mimo zakończenia okresu ograniczeń, tendencja do głosowania przedterminowego utrzymała się i osiąga nowe rekordy.

Procent głosów oddanych przedterminowo wśród wszystkich uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin i powiatów oraz wyborach parlamentarnych w latach 1981-2023.Il. SSB

Analiza wykazała wyraźne różnice między grupami wiekowymi i płciami. Najmłodsi wyborcy, szczególnie osiemnastolatkowie, najczęściej wybierają głosowanie w dniu wyborów. Z kolei osoby około 80. roku życia chętniej oddają głos wcześniej, często dzięki specjalnym punktom organizowanym w domach opieki. Kobiety korzystają z tej formy głosowania nieco częściej niż mężczyźni, różnica sięga 2–3 punktów procentowych.