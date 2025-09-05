Wybory 2025 w Norwegii. Dzień wyborów przed nami, a zagłosowało już ponad 1,7 mln obywateli
05 września 2025 10:48
Głosowanie przedterminowe staje się dla mieszkańców Norwegii coraz ważniejsze. Fot. Valgdirektoratet
Głosować można w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, o ile posiada się ważny dokument tożsamości z imieniem, datą urodzenia i zdjęciem. Lokale wyborcze – ich lokalizacje i godziny otwarcia – dostępne są na stronie valglokaler.no. W trakcie okresu przedterminowego funkcjonowało ponad 900 lokali, a w dniu głosowania – ponad 1600.
Rośnie popularność głosowania przedterminowego
Już pod koniec sierpnia frekwencja przedterminowa przewyższyła wyniki z wcześniejszych wyborów parlamentarnych i lokalnych. W 2021 roku przed terminem głos oddało 45 proc. uprawnionych, a w wyborach lokalnych w 2023 roku – 31 proc. Zwiększone zainteresowanie wcześniejszym głosowaniem w 2021 roku miało związek z pandemią, gdy gminy zachęcały do rozproszenia frekwencji. Mimo zakończenia okresu ograniczeń, tendencja do głosowania przedterminowego utrzymała się i osiąga nowe rekordy.
Procent głosów oddanych przedterminowo wśród wszystkich uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin i powiatów oraz wyborach parlamentarnych w latach 1981-2023.Il. SSB
