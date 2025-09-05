Strona korzysta z plików cookies

Wybory 2025 w Norwegii. Dzień wyborów przed nami, a zagłosowało już ponad 1,7 mln obywateli

Emil Bogumił

05 września 2025 10:48

Kopiuj link
2
Wybory 2025 w Norwegii. Dzień wyborów przed nami, a zagłosowało już ponad 1,7 mln obywateli

Głosowanie przedterminowe staje się dla mieszkańców Norwegii coraz ważniejsze. Fot. Valgdirektoratet

Już ponad czterech na dziesięciu uprawnionych do głosowania Norwegów zdecydowało się oddać głos przed terminem. Przed 5 września z tej możliwości skorzystało ponad 1,7 mln osób, co stanowi 42,2 proc. wszystkich wyborców.

