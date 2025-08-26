Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO. Za kilka dni ruszy szkolenie Ukraińców

W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

W sercu poligonu Nowa Dęba–Lipa w błyskawicznym tempie powstaje nowoczesny ośrodek szkoleniowy. Jego budowa to efekt inicjatywy Norwegii, realizowanej w partnerstwie z Polską, wspierającej przygotowania wojsk państw NATO oraz Ukrainy. Pierwsze szkolenie w nowym campie zaplanowano już na 1 września.

Na początku sierpnia ruszyły prace przy budowie kompleksu, który ma być gotowy na rozpoczęcie pierwszego kursu 1 września tego roku. To nowy element Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Nowa Dęba–Lipa”, realizowany przez Norwegię w ramach zobowiązań sojuszniczych. Zaakcentowano, że nowy ośrodek służyć będzie zarówno wojskom polskim, jak i ukraińskim – w całkowitej zgodności ze strategią wspierania Ukrainy na terytorium RP.

Nowa baza na potrzeby Polski i Ukrainy W trakcie wizyty szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na poligonie podkreślano znaczenie solidarności NATO, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Ukrainy. Norwescy żołnierze, wraz z amerykańskimi i czeskimi, uczestniczą już w szkoleniach prowadzonych na terenie kompleksu. Polska, do tej pory, przeszkoliła około 30 tys. żołnierzy ukraińskich – część w ramach misji UE, część w ramach bilateralnej współpracy.



Budowa ośrodka wpisuje się w skalę rosnącej obecności sojuszników NATO na wschodnim skrzydle – zwłaszcza na Podkarpaciu. Nowy camp, po przeszkoleniu wojsk ukraińskich, zostanie przekazany na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a jego powstanie stanowi część szerszej strategii zwiększenia zdolności szkoleniowych i wzmacniania infrastruktury wojskowej.

W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa.Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

Jesteśmy razem w NATO, współpracujemy. Oprócz Norwegów w kompleksie szkoleniowym Dęba–Lipa są także żołnierze amerykańscy i żołnierze Republiki Czeskiej. To wszystko sprawia, że Polska jest jednym z najsilniejszych ośrodków sojuszniczych i może liczyć na wsparcie tych, którzy są razem z nami w NATO. NATO to solidarność. W Polsce słowo „solidarność” ma szczególne znaczenie. Norwegowie zdają egzamin solidarności i braterstwa~ Władysław Kosiniak-Kamysz

Nowy ośrodek szkoleniowy w Nowej Dębie–Lipa nie tylko rozszerza możliwości treningowe, ale także wzmacnia więzi sojusznicze w NATO. Jego budowa, realizowana wspólnie przez Polskę i Norwegię, jest wyrazem solidarności w obliczu trwających zagrożeń. Już 1 września ruszy tu pierwsze szkolenie wojsk ukraińskich. W kolejnym etapie centrum wojskowe zostanie całkowicie przekazane na rzecz Sił Zbrojnych RP.