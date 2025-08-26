Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO. Za kilka dni ruszy szkolenie Ukraińców

Emil Bogumił

26 sierpnia 2025 14:47

Kopiuj link
Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO. Za kilka dni ruszy szkolenie Ukraińców

W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

W sercu poligonu Nowa Dęba–Lipa w błyskawicznym tempie powstaje nowoczesny ośrodek szkoleniowy. Jego budowa to efekt inicjatywy Norwegii, realizowanej w partnerstwie z Polską, wspierającej przygotowania wojsk państw NATO oraz Ukrainy. Pierwsze szkolenie w nowym campie zaplanowano już na 1 września.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Permittering w Norwegii

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Ogłoszenia MojaNorwegia

Na początku sierpnia ruszyły prace przy budowie kompleksu, który ma być gotowy na rozpoczęcie pierwszego kursu 1 września tego roku. To nowy element Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Nowa Dęba–Lipa”, realizowany przez Norwegię w ramach zobowiązań sojuszniczych. Zaakcentowano, że nowy ośrodek służyć będzie zarówno wojskom polskim, jak i ukraińskim – w całkowitej zgodności ze strategią wspierania Ukrainy na terytorium RP.
Støre z wizytą w Kijowie. Norwegia zadba o ukraińskie niebo

Nowa baza na potrzeby Polski i Ukrainy

W trakcie wizyty szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na poligonie podkreślano znaczenie solidarności NATO, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Ukrainy. Norwescy żołnierze, wraz z amerykańskimi i czeskimi, uczestniczą już w szkoleniach prowadzonych na terenie kompleksu. Polska, do tej pory, przeszkoliła około 30 tys. żołnierzy ukraińskich – część w ramach misji UE, część w ramach bilateralnej współpracy.

Budowa ośrodka wpisuje się w skalę rosnącej obecności sojuszników NATO na wschodnim skrzydle – zwłaszcza na Podkarpaciu. Nowy camp, po przeszkoleniu wojsk ukraińskich, zostanie przekazany na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a jego powstanie stanowi część szerszej strategii zwiększenia zdolności szkoleniowych i wzmacniania infrastruktury wojskowej.
W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa.

W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa.Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

Jesteśmy razem w NATO, współpracujemy. Oprócz Norwegów w kompleksie szkoleniowym Dęba–Lipa są także żołnierze amerykańscy i żołnierze Republiki Czeskiej. To wszystko sprawia, że Polska jest jednym z najsilniejszych ośrodków sojuszniczych i może liczyć na wsparcie tych, którzy są razem z nami w NATO. NATO to solidarność. W Polsce słowo „solidarność” ma szczególne znaczenie. Norwegowie zdają egzamin solidarności i braterstwa~ Władysław Kosiniak-Kamysz

Nowy ośrodek szkoleniowy w Nowej Dębie–Lipa nie tylko rozszerza możliwości treningowe, ale także wzmacnia więzi sojusznicze w NATO. Jego budowa, realizowana wspólnie przez Polskę i Norwegię, jest wyrazem solidarności w obliczu trwających zagrożeń. Już 1 września ruszy tu pierwsze szkolenie wojsk ukraińskich. W kolejnym etapie centrum wojskowe zostanie całkowicie przekazane na rzecz Sił Zbrojnych RP.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Polski Psychotraumatolog w Oslo Opony Szkolenia Online 96015 Masaż Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Stillas utleie As
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.