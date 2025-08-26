Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO. Za kilka dni ruszy szkolenie Ukraińców
26 sierpnia 2025 14:47
W piątek, 22 sierpnia br. Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier, minister obrony narodowej odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL
Nowa baza na potrzeby Polski i Ukrainy
Budowa ośrodka wpisuje się w skalę rosnącej obecności sojuszników NATO na wschodnim skrzydle – zwłaszcza na Podkarpaciu. Nowy camp, po przeszkoleniu wojsk ukraińskich, zostanie przekazany na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a jego powstanie stanowi część szerszej strategii zwiększenia zdolności szkoleniowych i wzmacniania infrastruktury wojskowej.
Jesteśmy razem w NATO, współpracujemy. Oprócz Norwegów w kompleksie szkoleniowym Dęba–Lipa są także żołnierze amerykańscy i żołnierze Republiki Czeskiej. To wszystko sprawia, że Polska jest jednym z najsilniejszych ośrodków sojuszniczych i może liczyć na wsparcie tych, którzy są razem z nami w NATO. NATO to solidarność. W Polsce słowo „solidarność” ma szczególne znaczenie. Norwegowie zdają egzamin solidarności i braterstwa
