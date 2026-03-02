Norwegia zyska przez konflikt na Bliskim Wschodzie? Ceny surowców szaleją
02 marca 2026 14:21
Decyzje Iranu mogą mieć bezpośredni wpływ na ceny. Fot. Jan Arne Wold/Roar Lindefjeld/Woldcam, materiały prasowe Equinor
Gwałtowna reakcja rynku
Analityk surowcowy SEB Ole Hvalbye wskazuje, że rynek ma potencjał do dalszych zwyżek. Podkreśla różnice między rynkiem ropy i gazu. Ropę łatwiej magazynować na statkach i lądzie. Gaz jest bardziej podatny na zakłócenia. Na początku roku cena gazu przekraczała już 40 euro po okresie chłodów w Europie, USA i Azji.
Równolegle wzrosły ceny ropy. Ropa Brent z Morza Północnego kosztowała chwilowo 82 dolary za baryłkę. 2 marca rano cena wynosiła 79 dolarów wobec 73 dolarów przed weekendem.
Ryzyko dla dostaw i cen energii
Kluczowe znaczenie ma cieśnina Ormuz. Przez szlak transportowane są duże ilości ropy i LNG. Ewentualna blokada cieśniny oznaczałaby kolejną falę podwyżek. Europejskie magazyny gazu są obecnie wypełnione na poziomie o 16 proc. niższym niż średnia z ostatnich dziesięciu lat.
W ostatnich latach część dostaw rosyjskiego gazu zastąpiono LNG. Trafiają do Europy m.in. z USA i Kataru. Thina Saltvedt z Nordea ocenia, że konflikt może wywołać jedno z największych zakłóceń na rynku gazu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Zwraca uwagę, że wstrzymanie dostaw LNG najmocniej uderzyłoby w Azję, ale wpłynęłoby także na ceny w Europie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz