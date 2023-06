Norweskie MSZ: Szwecja musi jak najszybciej dołączyć do NATO

- Szwecja musi bezzwłocznie dołączyć do sojuszu jako pełnoprawny członek. Powinno to nastąpić jak najszybciej, jeszcze przed lipcowym szczytem w Wilnie – mówiła 1 czerwca szefowa norweskiego MSZ Anniken Huitfeldt.

1 czerwca w trakcie briefingu prasowego szefowa norweskiego MSZ podkreśliła, jak ważne jest członkostwo Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. - Po inwazji Rosji na Ukrainę Szwecja i Finlandia wystąpiły o członkostwo w NATO. Finlandię przyjęto do sojuszu, ale Szwecja czeka na ostateczną zgodę wszystkich państw członkowskich NATO, a co za tym idzie, uczestniczy więc w spotkaniach NATO jako kraj zaproszony. Należy bezzwłocznie ustanowić Szwecję pełnoprawnym członkiem. Powinno to nastąpić jak najszybciej, jeszcze przed lipcowym szczytem w Wilnie – powiedziała dziennikarzom Anniken Huitfeldt. Do tej pory członkostwo Szwedów w Sojuszu wstrzymywała Turcja, która obawiała się ich wsparcia dla grup kurdyjskich - Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), którą Ankara uważa za organizację terrorystyczną. 1 czerwca Szwecja przyjęła przepisy uwzględniające długie kary więzienia dla skazanych za udział w organizacjach ekstremistycznych, co jest odbierane jako odniesienie do PKK.

Wsparcie Ukrainy

Głównym tematem rozmów była kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy. - Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, które wynikną z tego spotkania, jest to, że po raz kolejny dostajemy potwierdzenie, że więź transatlantycka jest silna i że stoimy razem, gdy stawiamy czoła wyzwaniom w naszych najbliższych obszarach. Wojna na Ukrainie pokazała, że ​​NATO daje nam bezpieczeństwo - oświadczyła Huitfeldt.



Sekretarz generalny Jens Stoltenberg przekazał, że Ukraina przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - To Ukraina i sojusznicy z NATO decydują, kiedy Ukraina zostanie członkiem sojuszu. Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że Moskwa nie ma prawa weta przeciwko rozszerzeniu NATO - podkreślił Jens Stoltenberg, cytowany przez Agencję Reutera.



Stoltenberg porównał także wojnę w Ukrainie do zamachu terrorystycznego na wyspie Utøya, w którym z rąk ekstremisty Andersa Breivika (obecnie Fjotolfa Hansena) zginęło ponad 70 osób. - Wartości, które wtedy były atakowane, to te same wartości, które są atakowane teraz: demokracja, wolność, wolność myśli, wolność słowa i wyznania - powiedział Stoltenberg, który piastował funkcję szefa norweskiego rządu, gdy doszło do ataku. - Cel jest ten sam: zabijać, aby osiągnąć cele polityczne, szerzyć strach i dzielić. To nie działało wtedy, nie działa teraz i nigdy nie będzie działać - dodał podczas uroczystości upamiętniającej wydarzenia z 22 lipca, cytowany przez serwis sol.no.