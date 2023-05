Oslo: jutro spotkanie szefów MSZ NATO. Możliwe utrudnienia w centrum

Od środy 31 maja do czwartku 1 czerwca Norwegia będzie gospodarzem nieformalnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Oslo. W centrum stolicy trzeba nastawić się utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w centrum

Stołeczna policja informuje, że w związku ze spotkaniem ratusz w Oslo od 29 maja do 1 czerwca będzie zamknięty dla odwiedzających, a dostęp do placu przy ratuszu - utrudniony. Służby starają się jednak ograniczyć rozstawienie blokad w centrum do minimum, by w jak największym stopniu umożliwić swobodne poruszanie się, czytamy w komunikacie prasowym.



Zmianom ulegnie także kursowanie tramwajów w okolicy ratusza. Linia tramwajowa 12: od środy 31 maja do czwartku 1 czerwca Rådhusplassen jest zamknięta, podobnie jak przystanki Ruseløkka, Aker brygge i Kontraskjæret. Linia 12 kursuje obecnie przy Nationaltheatret. Poza tym nie będzie żadnych znaczących zmian, z wyjątkiem niektórych przystanków dla autobusów i tramwajów w okolicy Jernbanetorget oraz w Stortingsgata z powodu odbywających się w tych dniach spotkań. Może to powodować opóźnienia w rozkładzie komunikacji.