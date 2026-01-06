Norweska partia chce wycofania wojsk USA z kraju. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa"
06 stycznia 2026 13:55
Relacje Norwegii z USA znalazły się pod polityczną lupą. Fot. wikimedia.org/ fot. Gage Skidmore/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Podkreślił, że naruszenie tego prawa jest poważną sprawą. Wypowiedź wywołała reakcje partii opozycyjnych. Sprawa szybko stała się tematem debaty polityków Stortingu.
Partia Czerwonych chce zerwania umów wojskowych
Moxnes zapowiedział, że jego partia chce wznowienia debaty nad umowami. Czerwoni uważają, że porozumienia mogą zostać wypowiedziane. Domagają się wycofania amerykańskich żołnierzy z Norwegii.
SV i MDG apelują o jednoznaczne stanowisko
Podobne stanowisko przedstawił lider MDG Arild Hermstad. Politycy wskazują na potrzebę ściślejszej współpracy europejskiej.
Oficjalna reakcja norweskich władz
Norweskie MSZ zapewnia, że stanowisko rządu w sprawie naruszenia prawa międzynarodowego zostało jasno zakomunikowane. Ministerstwo zapowiedział również odniesienie się do zarzutów dotyczących amerykańskiej obecności wojskowej w Norwegii.
