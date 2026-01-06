Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Polityka

Norweska partia chce wycofania wojsk USA z kraju. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Redakcja

06 stycznia 2026 13:55

Kopiuj link
1
Norweska partia chce wycofania wojsk USA z kraju.

Relacje Norwegii z USA znalazły się pod polityczną lupą. Fot. wikimedia.org/ fot. Gage Skidmore/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Partia Czerwonych domaga się wypowiedzenia umów dotyczących obecności wojsk amerykańskich na terytorium Norwegii. Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) i Partia Zielonych (MDG) wzywają premiera Jonasa Gahra Støre do jednoznacznego potępienia działań Waszyngtonu. Rząd podkreśla, że Norwegia uznaje atak za naruszenie prawa międzynarodowego.

Premier Jonas Gahr Støre nie użył sformułowania "potępiamy", odnosząc się do ataku USA na Wenezuelę. W rozmowie z NRK stwierdził, że Norwegia uważa działania USA za złamanie prawa międzynarodowego.

Podkreślił, że naruszenie tego prawa jest poważną sprawą. Wypowiedź wywołała reakcje partii opozycyjnych. Sprawa szybko stała się tematem debaty polityków Stortingu.
Cena ropy naftowej pod presją. O wszystkim zdecyduje... Wenezuela?

Partia Czerwonych chce zerwania umów wojskowych

Były lider Czerwonych Bjørnar Moxnes ocenił, że obecność 12 amerykańskich jednostek wojskowych w Norwegii stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Według niego USA mają tam pełną kontrolę operacyjną.

Moxnes zapowiedział, że jego partia chce wznowienia debaty nad umowami. Czerwoni uważają, że porozumienia mogą zostać wypowiedziane. Domagają się wycofania amerykańskich żołnierzy z Norwegii.
Temat obecności wojsk USA ma wrócić na forum parlamentu.

Temat obecności wojsk USA ma wrócić na forum parlamentu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

SV i MDG apelują o jednoznaczne stanowisko

SV i MDG również krytykują brak jednoznacznej reakcji premiera. Liderka SV Kirsti Bergstø stwierdziła, że atak na suwerenne państwo nie może być akceptowany. Jej zdaniem Norwegia powinna ograniczyć zależność od USA w polityce bezpieczeństwa.

Podobne stanowisko przedstawił lider MDG Arild Hermstad. Politycy wskazują na potrzebę ściślejszej współpracy europejskiej.
Norweska prawica chce państwa policyjnego? Chodzi o kamery i rozpoznawanie twarzy

Oficjalna reakcja norweskich władz

Atak USA odbył się 3 stycznia i zakończył zatrzymaniem prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. Obecnie przebywa w amerykańskim areszcie.

Norweskie MSZ zapewnia, że stanowisko rządu w sprawie naruszenia prawa międzynarodowego zostało jasno zakomunikowane. Ministerstwo zapowiedział również odniesienie się do zarzutów dotyczących amerykańskiej obecności wojskowej w Norwegii.
0
0
0
0
0

Komentarze (1)
Dodaj komentarz
dd
9 minut temu
socjalizm polega na przejęciu od mężczyzny obowiązku utrzymywania kobiety, teraz czyni to państwo za sprawą wszechobecnych zasiłków i programów wsparcia
0
Odpowiedz

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.