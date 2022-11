Norwescy liberałowie po raz kolejny chcą do Unii. „Coraz bardziej się integrujemy, a jesteśmy poza strukturami”

Parlamentarzyści odrzucili wniosek Partii Liberalnej (Venstre) dotyczący powołania komisji ds. Unii Europejskiej. Nowa jednostka miała zająć się zgromadzeniem pozytywnych i negatywnych stron ewentualnego członkostwa Norwegii we wspólnocie. Propozycja liberałów była jednym z postulatów zapowiedzianym na konwencji programowej.

Debata i głosowanie nad wnioskiem odbyły się 20 października. Przychylili się do niego przedstawiciele Partii Konserwatywnej. – To najwyższy czas, abyśmy zajęli się tą kwestią. Wojna w Ukrainie wysunęła ją na pierwszy plan i nie możemy na takie sprawy przymykać oczu. [...] Współpraca z UE staje się coraz ważniejsza, coraz bardziej widoczne stają się dla nas czynniki zewnętrzne i stajemy się coraz mocniej podatni na zagrożenia. W szczególności zauważamy to w takich obszarach, jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i energetyka – stwierdziła w imieniu konserwatystów Ingjerd Schou.



Podobne argumenty przemawiające za powołaniem komisji przedstawiali liberałowie. Zwracali uwagę, że z wnioskiem o wstąpienie do UE zwróciły się już Ukraina, Mołdawia i Gruzja. – Rząd może uważnie obserwować procesy w UE i mam nadzieję, że to robi i będzie uczestniczyć w tym w jak największym stopniu. Ale nie mamy przedstawiciela w Komisji Europejskiej, która przedstawia różne propozycje i zmiany regulacji ani nie zasiadamy w Parlamencie Europejskim, który również podejmuje decyzje mające bezpośredni wpływ na Norwegię – argumentował przedstawiciel wnioskodawców, Ola Elvestuen.