Wraca temat członkostwa Norwegii w UE. Tymczasem rząd nie jest zainteresowany

Rząd Jonasa Gahr Støre nie jest zainteresowany działaniami, które przyczynią się do wstąpienia Norwegii do UE. Fot. Philip Meisner, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Parlamentarzyści Zielonych (MDG) chcą powrotu debaty dotyczącej członkostwa Norwegii w Unii Europejskiej. Politycy mają zamiar doprowadzić do kolejnego referendum w tej sprawie. Zwracają uwagę, że wymaga tego obecna sytuacja międzynarodowa.

– Inwazja na Ukrainę z dnia na dzień zmieniła Europę. Uważamy, że teraz, gdy Unia Europejska stała się jeszcze ważniejszą areną współpracy, musimy powrócić do tej dyskusji – stwierdziła na łamach NRK Lan Marie Nguyen Berg, deputowana Zielonych. Politycy partii twierdzą, że trudna sytuacja w Ukrainie i pogłębiający się kryzys klimatyczny są wystarczającymi powodami, by wstąpić do wspólnoty. – UE jest wiodącą siłą na świecie, która wprowadza założenia polityki klimatycznej – dodaje Rasmus Hansson (MDG).

„UE to znacznie więcej niż NATO” Zieloni wskazują, że minęło zbyt sporo czasu od poprzedniego referendum, by powoływać się na jego wyniki. – To dyskusja, której nie mieliśmy od 1994 roku. Ludzie, w tym ja, przez 28 lat nie mogli decydować, czy chcą Norwegii w Unii Europejskiej – zwraca uwagę Berg. Zieloni zaznaczają, że Unia Europejska to obecnie najważniejsza organizacja międzynarodowa w regionie. – Nasz kontynent płonie. UE to gwarant polityki bezpieczeństwa, kultury, biznesu i przede wszystkim klimatu. Jesteśmy w NATO, ale UE to znacznie więcej niż NATO – podsumowuje potrzebę debaty Rasmus Hansson.

28 listopada 1994 roku mieszkańcy Norwegii po raz drugi odrzucili w referendum możliwość wejścia do Unii Europejskiej.

Jak przyznają deputowani Zielonych, w najbliższym czasie w Stortingu powinna odbyć się debata, która pozwoliłaby wynegocjować ewentualne warunki przystąpienia Norwegii do Unii Europejskiej. Propozycja przygotowana przez parlamentarzystów miałaby zostać przedstawiona obywatelom. O ewentualnej akcesji mieliby zdecydować w referendum.

Obecny rząd nie chce wejść do Unii Tymczasem pomimo rozwijającej się debaty na temat członkostwa Norwegii w Unii Europejskiej obecny rząd pod przewodnictwem Jonasa Gahr Støre nie planuje składania wniosku o członkostwo w UE i odbiegania od założeń zawartych w programie politycznym.



Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapytane przez naszą redakcję, czy Norwegia ma zamiar ubiegać się dołączenie do wspólnoty i przeprowadzić referendum, odsyła do tzw. platformy Hurdal.



„W rozdziale o sprawach zagranicznych stwierdza się, że polityka europejska będzie oparta na porozumieniu EOG i rząd ten nie będzie ubiegał się o członkostwo Norwegii w UE”, pisze w mailu do MojejNorwegii Mathias Rongved, starszy doradca z norweskiego MSZ.



Źródła: MojaNorwegia, NRK,