Najwięcej osób od 12 lat chce przyłączenia Norwegii do Unii Europejskiej

Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie członkostwa Norwegii w Unii Europejskiej, za przynależnością kraju fiordów do Wspólnoty opowiedziałoby się ponad 35 proc. obywateli. To najwyższe poparcie od 12 lat.

Temat przyłączenia się Norwegii do UE powrócił w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Wielu norweskich polityków, m.in. Partia Zielonych (MDG), uważa, że w kontekście obecnej sytuacji na arenie międzynarodowej powinno odbyć się referendum w sprawie członkostwa kraju fiordów w Unii.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez agencję Sentio dla portali Klassekampen i Nationen 35,3 proc. ankietowanych twierdzi, że zagłosowałoby za członkostwem Norwegii w UE, gdyby następnego dnia odbyło się referendum. Odsetek respondentów, którzy są „na tak”, wzrósł z 34,1 proc. w porównaniu do poprzedniego badania z listopada ubiegłego roku.

Jednocześnie wynik sondażu okazał się najwyższy od kwietnia 2010. Liczba przeciwników wstąpienia Norwegii do Wspólnoty spadła z 54,2 do 48,8 proc. Jednocześnie przybyło niezdecydowanych. „Nie wiem” w ankiecie odpowiedziało 16 proc. respondentów (wzrost z 11,8 proc.). W ankiecie w okresie od 24 do 30 maja o odpowiedź poproszono reprezentatywną próbę 1001 osób.