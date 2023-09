Norwegia w przeddzień głosowania. Największe miasta czeka thriller wyborczy

Partia Konserwatywna – 28 proc. Partia Pracy – 17,3 proc. Socjalistyczna Lewica – 11,9 proc. Zieloni – 7,8 proc. Partia Postępu – 7,5 proc. Liberałowie – 6,9 proc. Czerwoni – 6,0 proc. Partia Przemysłu i Biznesu – 3,1 proc. Centrum – 2,6 proc. Chrześcijańscy demokraci – 2,5 proc.

Podobnie jak w Oslo, Partia Pracy walczy o utrzymanie władzy w Bergen. W maju 2023 roku sondaże wskazywały, że drugie największe miasto Norwegii odbiją konserwatyści. W ciągu czterech miesięcy stracili jednak głosy 6,1 proc. ankietowanych. Mimo to, przewodzą przedwyborczym sondażom w stolicy Vestland:Sondaż przeprowadzony przez Norstat dla NRK wskazuje, że po ośmiu latach przewodzenia Bergen, koalicja skupiona wokół Partii Pracy utrzyma władzę w mieście. – Miło jest patrzeć na sondaże pokazujące, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, ale to będzie thriller. Jesteśmy gotowi na utrzymanie władzy – skomentował przewodniczący Rady Miasta Bergen Rune Bakervik (Partia Pracy).