Niepewność wokół USA wzmacnia rządy w Europie. Norwegia pokazuje dane

Styczniowy sondaż opinii publicznej pokazuje wyraźną zmianę nastrojów w Norwegii. Rośnie zadowolenie z pracy Jonasa Gahr Støre jako premiera. Partia Pracy ponownie wychodzi na prowadzenie.

Po słabym grudniu poparcie dla Jonasa Gahr Støre i norweskiej Partii Pracy wzrosło. Wynika to z najnowszego badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie NRK, Dagbladet oraz Vårt Land. Dane pokazują odwrócenie wcześniejszego trendu. Według ekspertów kluczowe znaczenie ma sytuacja międzynarodowa i przesunięcie uwagi wyborców na politykę zagraniczną.

Zmiana nastrojów wyborców w Norwegii W grudniu 45 proc. Norwegów było niezadowolonych z pracy premiera, a 36 proc. oceniało pracę Rady Ministrów pozytywnie. W styczniu proporcje się odwróciły. Odsetek zadowolonych wzrósł do 45 proc., a niezadowolonych spadł do 37 proc. Pozostali respondenci wskazali odpowiedź „nie wiem”.



W porównaniu z końcem roku to wyraźny zwrot. Wcześniejsze słabe wyniki wiązano z debatą wokół budżetu państwa. Aktualne dane pokazują, że temat stracił na znaczeniu.

Norwegowie nie zgadzają się m.in. z polityką Trumpa wobec Wenezueli, Grenlandii oraz z jego stosunkiem wobec NATO.

Wszystko przez Donalda Trumpa? Politolog Jonas Stein z Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø wskazuje na tzw. efekt skupienia wokół flagi. W sytuacjach kryzysowych wyborcy częściej jednoczą się wokół urzędujących liderów. Zjawisko jest obecnie widoczne także w Norwegii.



Według Steina globalna niepewność zdominowała debatę publiczną oraz codzienne rozmowy społeczne. W takich warunkach rośnie znaczenie doświadczenia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie.



Premier podkreśla, że świat zmienia się bardzo szybko. W jego ocenie zaangażowanie Norwegii w sprawy międzynarodowe ma zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Kwestie są obecnie silniej brane pod uwagę przez wyborców.

Norwegowie wybierają sprawdzonych dyplomatów Styczniowy sondaż pokazuje, że Partia Pracy jest najpopularniejszym ugrupowaniem w kraju. Ugrupowanie zanotowało największy wzrost poparcia w porównaniu z grudniem.



Eksperci na łamach NRK wskazują na znaczenie zespołu rządowego. Jonas Gahr Støre, minister finansów Jens Stoltenberg oraz minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide są postrzegani jako kompetentni w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.



Podobne tendencje obserwowane są również w innych krajach regionu. Politolodzy wskazują na wzrost poparcia dla partii rządzących m.in. w Danii. Zjawisko łączone jest bezpośrednio z niestabilną sytuacją międzynarodową.