Niepewność wokół USA wzmacnia rządy w Europie. Norwegia pokazuje dane
28 stycznia 2026 13:22
Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Donald Trump podczas spotkania w Waszyngtonie (kwiecień 2025). Fot. Daniel Sannum Lauten/Pool/TV2/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Zmiana nastrojów wyborców w Norwegii
W porównaniu z końcem roku to wyraźny zwrot. Wcześniejsze słabe wyniki wiązano z debatą wokół budżetu państwa. Aktualne dane pokazują, że temat stracił na znaczeniu.
Norwegowie nie zgadzają się m.in. z polityką Trumpa wobec Wenezueli, Grenlandii oraz z jego stosunkiem wobec NATO.Fot. Flickr.cpm/Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0
Wszystko przez Donalda Trumpa?
Według Steina globalna niepewność zdominowała debatę publiczną oraz codzienne rozmowy społeczne. W takich warunkach rośnie znaczenie doświadczenia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie.
Premier podkreśla, że świat zmienia się bardzo szybko. W jego ocenie zaangażowanie Norwegii w sprawy międzynarodowe ma zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Kwestie są obecnie silniej brane pod uwagę przez wyborców.
Norwegowie wybierają sprawdzonych dyplomatów
Eksperci na łamach NRK wskazują na znaczenie zespołu rządowego. Jonas Gahr Støre, minister finansów Jens Stoltenberg oraz minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide są postrzegani jako kompetentni w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Podobne tendencje obserwowane są również w innych krajach regionu. Politolodzy wskazują na wzrost poparcia dla partii rządzących m.in. w Danii. Zjawisko łączone jest bezpośrednio z niestabilną sytuacją międzynarodową.
