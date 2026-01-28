Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Niepewność wokół USA wzmacnia rządy w Europie. Norwegia pokazuje dane

Redakcja

28 stycznia 2026 13:22

Kopiuj link
Niepewność wokół USA wzmacnia rządy w Europie. Norwegia pokazuje dane

Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Donald Trump podczas spotkania w Waszyngtonie (kwiecień 2025). Fot. Daniel Sannum Lauten/Pool/TV2/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Styczniowy sondaż opinii publicznej pokazuje wyraźną zmianę nastrojów w Norwegii. Rośnie zadowolenie z pracy Jonasa Gahr Støre jako premiera. Partia Pracy ponownie wychodzi na prowadzenie.

Po słabym grudniu poparcie dla Jonasa Gahr Støre i norweskiej Partii Pracy wzrosło. Wynika to z najnowszego badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie NRK, Dagbladet oraz Vårt Land. Dane pokazują odwrócenie wcześniejszego trendu. Według ekspertów kluczowe znaczenie ma sytuacja międzynarodowa i przesunięcie uwagi wyborców na politykę zagraniczną.
Norwegia podsumowała 150 lat handlu. Polska ważniejsza niż USA

Zmiana nastrojów wyborców w Norwegii

W grudniu 45 proc. Norwegów było niezadowolonych z pracy premiera, a 36 proc. oceniało pracę Rady Ministrów pozytywnie. W styczniu proporcje się odwróciły. Odsetek zadowolonych wzrósł do 45 proc., a niezadowolonych spadł do 37 proc. Pozostali respondenci wskazali odpowiedź „nie wiem”.

W porównaniu z końcem roku to wyraźny zwrot. Wcześniejsze słabe wyniki wiązano z debatą wokół budżetu państwa. Aktualne dane pokazują, że temat stracił na znaczeniu.
Norwegowie nie zgadzają się m.in. z polityką Trumpa wobec Wenezueli, Grenlandii oraz z jego stosunkiem wobec NATO.

Norwegowie nie zgadzają się m.in. z polityką Trumpa wobec Wenezueli, Grenlandii oraz z jego stosunkiem wobec NATO.Fot. Flickr.cpm/Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Wszystko przez Donalda Trumpa?

Politolog Jonas Stein z Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø wskazuje na tzw. efekt skupienia wokół flagi. W sytuacjach kryzysowych wyborcy częściej jednoczą się wokół urzędujących liderów. Zjawisko jest obecnie widoczne także w Norwegii.

Według Steina globalna niepewność zdominowała debatę publiczną oraz codzienne rozmowy społeczne. W takich warunkach rośnie znaczenie doświadczenia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie.

Premier podkreśla, że świat zmienia się bardzo szybko. W jego ocenie zaangażowanie Norwegii w sprawy międzynarodowe ma zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Kwestie są obecnie silniej brane pod uwagę przez wyborców.
Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm

Norwegowie wybierają sprawdzonych dyplomatów

Styczniowy sondaż pokazuje, że Partia Pracy jest najpopularniejszym ugrupowaniem w kraju. Ugrupowanie zanotowało największy wzrost poparcia w porównaniu z grudniem.

Eksperci na łamach NRK wskazują na znaczenie zespołu rządowego. Jonas Gahr Støre, minister finansów Jens Stoltenberg oraz minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide są postrzegani jako kompetentni w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Podobne tendencje obserwowane są również w innych krajach regionu. Politolodzy wskazują na wzrost poparcia dla partii rządzących m.in. w Danii. Zjawisko łączone jest bezpośrednio z niestabilną sytuacją międzynarodową.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Sklep zielarski Danuta Bauza Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.