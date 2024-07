Norwegia: rząd nie ufa mediom, a obywatele rządowi?

Sprawna współpraca powinna opierać się na zaufaniu. Tymczasem z tym ostatnim jest w Norwegii ostatnio gorzej. Według sondaży politycy zaczęli tracić je do dziennikarzy, a ogół społeczeństwa – do polityków.

Sprzeczne interesy?

Problemy z zaufaniem nie kończą się jednak na linii media-Storting. Sięgają głębiej. Dotyczący tej problematyki raport OECD pokazuje wprawdzie, że w porównaniu z wieloma innymi krajami poziom zaufania Norwegów do instytucji życia publicznego jest nadal ponadprzeciętnie wysoki, to pod kątem zaufania do polityków pojawiła się tendencja spadkowa. Zaufanie do parlamentu w stosunku do roku 2021 spadło bowiem aż o 16 proc. To najwyższy spadek spośród badanych krajów (należy jednak zaznaczyć, że nadal parlamentowi ufa 48 pric. Norwegów, co o 9 punktów procentowych przewyższa średnią liczoną dla wszystkich badanych państw).