Powstanie film o norweskich skandalach politycznych. Inspiracją tzw. afera giełdowa

Norweska firma Maipo nakręci film fabularny Ingen kommentar (Bez komentarza), oparty na skandalach politycznych z Norwegii ostatnich lat. Chociaż fabuła nie będzie oddawać rzeczywistości w pełni, producentka Synnøve Hørsdal jako źródło inspiracji do powstania produkcji wymienia tzw. aferę giełdową Sindre Finnesa.

W zeszłym roku wyszło na jaw, że dokonał on 3290 transakcji na akcjach, podczas gdy jego żona Erna Solberg pełniła funkcję norweskiej premier. Pozostałe skandale, które przyczyniły się do powstania filmu, były m.in. związane z rachunkami za podróże, zakwaterowaniem dla polityków dojeżdżających do pracy czy plagiatami.