Norwegia nie zrezygnuje z ropy. „Przemysł naftowy musi się rozwijać”

Nowy premier rozwiewa wszelkie wątpliwości, czy Norwegia zrezygnuje z wydobycia czarnego złota. - Rząd ułatwi utrzymanie wysokiej aktywności na szelfie norweskim - czytamy w ogłoszonej 13 października deklaracji rządu Jonasa Gahr Støre. Jednocześnie przejmująca władzę Partia Pracy zapowiada, że do 2030 o połowę zmniejszy emisje z produkcji ropy i gazu.

W ogłoszonej wczoraj deklaracji programowej nowego rządu dużo miejsca poświęcono kwestii przemysłu wydobywczego. Støre, zgodnie z zapowiedziami z okresu kampanii wyborczej, nie ma zamiaru rezygnować z wydobycia czarnego złota, a co za tym z idzie z ogromnych dochodów, które dzięki sektorowi naftowemu regularnie wpływają do kasy państwa. Choć, jak podkreślono, nowy rząd przygotuje społeczeństwo na to, że nie zawsze pieniądze z Oljefondet będą płynąć wartkim strumieniem, by łatać w Norwegi wszelkie dziury. Deklaracja programowa zapowiada zmiany - fundusz naftowy ma w przyszłości funkcjonować w określonych ramach: zapewniać dochody i miejsca pracy. Nie może jednak każdorazowo być deską ratunku.

Zmniejszyć emisję