Ponad połowa norweskiej ropy wciąż pod wodą. Co dalej z przemysłem wydobywczym?

Norweska ropa naftowa i gaz mają przyczynić się do przeobrażeń przedsiębiorstw i stworzenia nowych miejsc pracy. Fot. Michał Wachucik, materiały prasowe Equinor

Norweski Urząd ds. Ropy Naftowej (NPD) opublikował najnowszy raport dotyczący zasobów energetycznych kraju fiordów. Wynika z niego, że 51 proc. ropy naftowej i gazu z szelfu kontynentalnego nie zostało wydobyte. Część surowców wciąż uznaje się za nieodnalezioną.

Dokument NPD podsumowuje wydobycie do końca 2020 roku. Wynika z niego, że Norwegom udało się pozyskać 49 proc. posiadanych surowców. Kolejne 24 proc. uznaje się za wciąż niezbadane. Niektóre złoża określa się jako zalegające na obszarach niedostępnych dla przemysłu wydobywczego.



Raport odwołuje się także do prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Zgodnie z jej zapisami, popyt na gaz i ropę naftową będzie rósł do lat 30. XXI wieku, po czym ustabilizuje się. – Wierzę w kolejną 50-letnię erę norweskiej ropy i gazu. Tak, świat wciąż potrzebuje tych surowców – przyznał w rozmowie z NTB Trond Omdal, opowiadający za inwestycję w przedsiębiorstwie naftowym Okea.