Norwegia kupuje amerykańskie radary za 8 miliardów koron

Osiem nowych systemów radarowych utrzyma zdolności norweskich sił zbrojnych do monitorowania norweskiej i sąsiedniej przestrzeni powietrznej. [zdjęcie poglądowe] stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweskie Siły Zbrojne (Forsvaret) zawarły umowę z firmą Lockheed Martin na dostawę ośmiu nowych systemów radarowych. Kraj fiordów będzie pierwszym członkiem NATO, który uzyska dostęp do tej technologii. Koszt projektu opiewa na około 8 miliardów koron.

Osiem nowych systemów radarowych utrzyma zdolności norweskich sił zbrojnych do monitorowania norweskiej i sąsiedniej przestrzeni powietrznej. Pierwszy radar ma stanąć w Gyrihaugen w Ringerike do końca 2025 roku. Reszta będzie gotowa do 2030 roku.