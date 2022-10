Siły Zbrojne zabezpieczą przemysł wydobywczy. Norwegia reaguje na wybuchy przy gazociągu Nord Stream

Oddziały Norweskiej Obrony Narodowej (Heimevernet) zajmą się obroną lądowej infrastruktury przemysłu wydobywczego, poinformowała policja kraju fiordów. To efekt ostatnich działań sabotażowych przy gazociągu Nord Stream. – Norwegia i reszta Europy są bezbronne, a zabezpieczenie wszystkiego jest prawie niemożliwe – obawiają się norwescy wojskowi.

Za wszystkim stoi Rosja?

W norweskich mediach, od momentu wykrycia aktu sabotażu, komentatorzy i eksperci próbują wskazać winnych eksplozji odcinków gazociągu Nord Stream. O zaatakowanie infrastruktury najczęściej oskarżani są Rosjanie. – Osobiście uważam, że jeśli to Rosjanie sabotowali gazociągi, to przykład na pokaz siły reżimu w Moskwie. Wskazują, jak bezbronny jest Zachód. Rosja chce powiedzieć: zobacz, co możemy zrobić, zwróć na nas uwagę. Moim zdaniem sabotaż jest pokazem siły – komentuje na łamach Dagbladet podpułkownik Geir Hågen Karlsen. Dodał też, że zagrożona może być infrastruktura norweska. – W dzisiejszej sytuacji niewiele mnie dziwi. To nic nowego, że Rosjanie pokazują siłę i wysyłają nam sygnały. W północnej Norwegii zablokowali sieć GPS. Mamy też kilka przykładów oddawania strzałów na morskich obszarach w pobliżu naszego kraju – dodaje.