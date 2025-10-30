Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Nie każdy Ukrainiec znalazł schronienie w Norwegii. Tylu osobom odmówiło państwo

Redakcja

30 października 2025 14:33

Kopiuj link
Nie każdy Ukrainiec znalazł schronienie w Norwegii. Tylu osobom odmówiło państwo

Na zdjęciu: spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Norwegii Jonasem Gahr Støre (22.10.2025, Norwegia). Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Po zmianach przepisów dotyczących ochrony zbiorowej dla Ukraińców, norweski rząd odnotował wzrost liczby odmów prawa pobytu. Nowe zasady objęły osoby z tzw. obszarów bezpiecznych. Obowiązują od jesienii 2024 roku.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ukraińcy z 14 obszarów uznanych przez UDI (Urząd ds. Cudzoziemców) za bezpieczne nie kwalifikują się już do ochrony zbiorowej, ale mogą ubiegać się o azyl indywidualnie. Przepisy wprowdzono we wrześniu 2024 roku. Łącznie, wnioski odrzucono 900 Ukraińcom. 400 z nich to wnioski indywidualne, nie dotyczące ochrony zbiorowej.

Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Astri Aas-Hansen (Partia Pracy) poinformowała, że organy odwoławcze nie uchyliły dotąd żadnej decyzji o odrzuceniu wniosku. Dodała, że wielu Ukraińców z bezpiecznych regionów decyduje się na opuszczenie Norwegii zamiast oczekiwać na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Według danych UDI od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. tymczasową ochronę zbiorową w Norwegii otrzymało 96 098 Ukraińców.
Ukraińcy w wieku poborowym na front? Norweska partia chce przymusowej deportacji

Parlamentarzyści w Norwegii interweniują

Bent-Joacim Bentzen (Sp), rzecznik Partii Centrum ds. polityki wymiaru sprawiedliwości, zwrócił się do rządu o potwierdzenie, że UDI monitoruje stosowanie nowych przepisów. Zażądał danych dotyczących liczby odmów wobec osób z bezpiecznych regionów. Jego działania były odpowiedzią na wzrost liczby Ukraińców przybywających do Norwegii po lecie 2024 roku.

Bentzen stwierdził, że osoby spoza obszarów objętych ochroną zbiorową nie mają prawa przebywać w kraju. Minister Aas-Hansen odparła, że rząd śledzi rozwój sytuacji i nie ma dowodów na to, by liczba przyjazdów była wyższa niż w innych krajach europejskich.
Władze Norwegii i Ukrainy odbywają regularne spotkania dot. przede wszystkim pomocy kierowanej z kraju fiordów do okupowanego państwa.

Władze Norwegii i Ukrainy odbywają regularne spotkania dot. przede wszystkim pomocy kierowanej z kraju fiordów do okupowanego państwa.Fot. Tomm W. Christiansen, Statsministerenskontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)

Ograniczenia a sytuacja w gminach

Według ówczesnej minister pracy i integracji Tonje Brenna (Partia Pracy), zmiany były konieczne z powodu rosnącej presji na gminy. Wskazała, że brakuje mieszkań, a lokalne usługi społeczne są przeciążone. Brenna zaznaczyła, że nowe zasady mają umożliwić lepszą integrację osób już przebywających w kraju.

Jednocześnie część opozycji skrytykowała decyzję rządu, twierdząc, że na Ukrainie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych. Z kolei Bentzen z Partii Centrum ostrzegł, że zbyt duża liczba przybyszów może negatywnie wpłynąć na szkoły, przedszkola i przychodnie.
Nietypowe pole walki Rosji z Norwegią. Proceder trwa od 15 lat

Dalsze działania rządu

Minister Astri Aas-Hansen poinformowała, że rząd nadal ocenia skutki wprowadzonych zmian i monitoruje liczbę nowych wniosków o azyl. Zapowiedziała utrzymanie indywidualnej procedury dla osób z tzw. bezpiecznych stref przy jednoczesnym wsparciu dla uchodźców z regionów uznanych przez UDI za niebezpieczne.

Rząd podkreśla, że jego celem jest zachowanie równowagi między pomocą humanitarną a kontrolą systemu migracyjnego. Norweskie władze zapowiadają dalsze analizy i możliwe działania w przypadku zmian w skali przyjazdów.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Oslo, okręg miasta
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Przejdź do ogłoszenia
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) Polski Psychotraumatolog w Oslo
Vestland
Pipe fitter Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
Pipe fitter Norwegia Szkolenia Online 96015 Pedzik transport Masaż Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS!
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.