Nie każdy Ukrainiec znalazł schronienie w Norwegii. Tylu osobom odmówiło państwo

Na zdjęciu: spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Norwegii Jonasem Gahr Støre (22.10.2025, Norwegia). Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Po zmianach przepisów dotyczących ochrony zbiorowej dla Ukraińców, norweski rząd odnotował wzrost liczby odmów prawa pobytu. Nowe zasady objęły osoby z tzw. obszarów bezpiecznych. Obowiązują od jesienii 2024 roku.

Ukraińcy z 14 obszarów uznanych przez UDI (Urząd ds. Cudzoziemców) za bezpieczne nie kwalifikują się już do ochrony zbiorowej, ale mogą ubiegać się o azyl indywidualnie. Przepisy wprowdzono we wrześniu 2024 roku. Łącznie, wnioski odrzucono 900 Ukraińcom. 400 z nich to wnioski indywidualne, nie dotyczące ochrony zbiorowej.



Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Astri Aas-Hansen (Partia Pracy) poinformowała, że organy odwoławcze nie uchyliły dotąd żadnej decyzji o odrzuceniu wniosku. Dodała, że wielu Ukraińców z bezpiecznych regionów decyduje się na opuszczenie Norwegii zamiast oczekiwać na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Według danych UDI od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. tymczasową ochronę zbiorową w Norwegii otrzymało 96 098 Ukraińców.

Parlamentarzyści w Norwegii interweniują Bent-Joacim Bentzen (Sp), rzecznik Partii Centrum ds. polityki wymiaru sprawiedliwości, zwrócił się do rządu o potwierdzenie, że UDI monitoruje stosowanie nowych przepisów. Zażądał danych dotyczących liczby odmów wobec osób z bezpiecznych regionów. Jego działania były odpowiedzią na wzrost liczby Ukraińców przybywających do Norwegii po lecie 2024 roku.



Bentzen stwierdził, że osoby spoza obszarów objętych ochroną zbiorową nie mają prawa przebywać w kraju. Minister Aas-Hansen odparła, że rząd śledzi rozwój sytuacji i nie ma dowodów na to, by liczba przyjazdów była wyższa niż w innych krajach europejskich.

Władze Norwegii i Ukrainy odbywają regularne spotkania dot. przede wszystkim pomocy kierowanej z kraju fiordów do okupowanego państwa.Fot. Tomm W. Christiansen, Statsministerenskontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)

Ograniczenia a sytuacja w gminach Według ówczesnej minister pracy i integracji Tonje Brenna (Partia Pracy), zmiany były konieczne z powodu rosnącej presji na gminy. Wskazała, że brakuje mieszkań, a lokalne usługi społeczne są przeciążone. Brenna zaznaczyła, że nowe zasady mają umożliwić lepszą integrację osób już przebywających w kraju.



Jednocześnie część opozycji skrytykowała decyzję rządu, twierdząc, że na Ukrainie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych. Z kolei Bentzen z Partii Centrum ostrzegł, że zbyt duża liczba przybyszów może negatywnie wpłynąć na szkoły, przedszkola i przychodnie.

Dalsze działania rządu Minister Astri Aas-Hansen poinformowała, że rząd nadal ocenia skutki wprowadzonych zmian i monitoruje liczbę nowych wniosków o azyl. Zapowiedziała utrzymanie indywidualnej procedury dla osób z tzw. bezpiecznych stref przy jednoczesnym wsparciu dla uchodźców z regionów uznanych przez UDI za niebezpieczne.



Rząd podkreśla, że jego celem jest zachowanie równowagi między pomocą humanitarną a kontrolą systemu migracyjnego. Norweskie władze zapowiadają dalsze analizy i możliwe działania w przypadku zmian w skali przyjazdów.