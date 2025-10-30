Nie każdy Ukrainiec znalazł schronienie w Norwegii. Tylu osobom odmówiło państwo
30 października 2025 14:33
Na zdjęciu: spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Norwegii Jonasem Gahr Støre (22.10.2025, Norwegia). Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Astri Aas-Hansen (Partia Pracy) poinformowała, że organy odwoławcze nie uchyliły dotąd żadnej decyzji o odrzuceniu wniosku. Dodała, że wielu Ukraińców z bezpiecznych regionów decyduje się na opuszczenie Norwegii zamiast oczekiwać na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Według danych UDI od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. tymczasową ochronę zbiorową w Norwegii otrzymało 96 098 Ukraińców.
Parlamentarzyści w Norwegii interweniują
Bentzen stwierdził, że osoby spoza obszarów objętych ochroną zbiorową nie mają prawa przebywać w kraju. Minister Aas-Hansen odparła, że rząd śledzi rozwój sytuacji i nie ma dowodów na to, by liczba przyjazdów była wyższa niż w innych krajach europejskich.
Władze Norwegii i Ukrainy odbywają regularne spotkania dot. przede wszystkim pomocy kierowanej z kraju fiordów do okupowanego państwa.Fot. Tomm W. Christiansen, Statsministerenskontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)
Ograniczenia a sytuacja w gminach
Jednocześnie część opozycji skrytykowała decyzję rządu, twierdząc, że na Ukrainie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych. Z kolei Bentzen z Partii Centrum ostrzegł, że zbyt duża liczba przybyszów może negatywnie wpłynąć na szkoły, przedszkola i przychodnie.
Dalsze działania rządu
Rząd podkreśla, że jego celem jest zachowanie równowagi między pomocą humanitarną a kontrolą systemu migracyjnego. Norweskie władze zapowiadają dalsze analizy i możliwe działania w przypadku zmian w skali przyjazdów.
