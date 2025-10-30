Nietypowe pole walki Rosji z Norwegią. Proceder trwa od 15 lat

Na zdjęciu: Konsul Generalny Rosji w Kirkenes Nikolay Konygin przemawia przed Pomnikiem Wyzwolenia z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Finnmarku w 2024 roku. Fot. Jørn Berger Nyvoll/UiT

Rosja wykorzystuje miejsca pamięci związane z II wojną światową jako narzędzie oddziaływania, wynika z najnowszych badań. Wpływy są widoczne w Norwegii Północnej. Działania mają na celu osłabienie poparcia dla zachodnich sankcji wobec Rosji.

Rosja prowadzi ukierunkowaną politykę wobec Norwegii, koncentrując się głównie na wschodniej części regionu Finnmark. W ostatnich dwóch latach Rosjanie organizowali tzw. „morza kwiatów” przy pomniku Wyzwolenia w Kirkenes pod koniec października.



Interpretowane są jako forma prowokacji hybrydowej. Tego typu działania są celowe i prowadzone systematycznie od około 2010 roku. Od 2014 roku rosyjska polityka w tym zakresie została sprecyzowana w kierunku podważania poparcia dla sankcji zachodnich.

Norwegia tłumaczy, jak Rosja wykorzystuję historię Nadchodzące seminarium „The Politics of World War II Memories in the North: Russia and Norway” zostanie zorganizowane w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym, jak pamięć o II wojnie światowej wpływa na współczesne relacje Norwegii z Rosją. Wydarzenie ma na celu pokazanie, w jaki sposób narracje historyczne są wykorzystywane w polityce i komunikacji międzynarodowej.



4 listopada zaprezentowane zostaną wyniki projektu Memory Politics of the North 1993–2023 (NORMEMO), realizowanego pod kierownictwem UiT. Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia dr Jade McGlynn z King’s College London, które przedstawi mechanizmy wykorzystywania pamięci wojennej jako elementu rosyjskiej wojny informacyjnej. Seminarium ma przybliżyć, jak historia staje się częścią współczesnej strategii geopolitycznej w regionie północnej Europy.

W Pyramiden (Svalbard) wciąż znajduje się m.in. pomnik Lenina.Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Rosja podważa zachodnią przyjaźń? Przecięcie pamięci wojennej i geopolityki jest szczególnie widoczne w Arktyce i północnej Norwegii. Rosja, zdaniem autorów, wykorzystuje lokalne symbole wyzwolenia i ofiar wojny, by tworzyć narracje podważające zachodnie sojusze.



Wskazano, że strategia obejmuje zarówno publiczne ceremonie, jak i działania symboliczne. Skutki tych praktyk mają wymiar nie tylko kulturowy, lecz także polityczny i strategiczny dla regionu.