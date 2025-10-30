Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Nietypowe pole walki Rosji z Norwegią. Proceder trwa od 15 lat

Redakcja

30 października 2025 10:02

Kopiuj link
Nietypowe pole walki Rosji z Norwegią. Proceder trwa od 15 lat

Na zdjęciu: Konsul Generalny Rosji w Kirkenes Nikolay Konygin przemawia przed Pomnikiem Wyzwolenia z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Finnmarku w 2024 roku. Fot. Jørn Berger Nyvoll/UiT

Rosja wykorzystuje miejsca pamięci związane z II wojną światową jako narzędzie oddziaływania, wynika z najnowszych badań. Wpływy są widoczne w Norwegii Północnej. Działania mają na celu osłabienie poparcia dla zachodnich sankcji wobec Rosji.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

POLSKI DENTYSTA - OSLO / 30 lat doświadczenia w zawodzie

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

SCHODY Meble Drzwi Transport

Ogłoszenia MojaNorwegia

Rosja prowadzi ukierunkowaną politykę wobec Norwegii, koncentrując się głównie na wschodniej części regionu Finnmark. W ostatnich dwóch latach Rosjanie organizowali tzw. „morza kwiatów” przy pomniku Wyzwolenia w Kirkenes pod koniec października.

Interpretowane są jako forma prowokacji hybrydowej. Tego typu działania są celowe i prowadzone systematycznie od około 2010 roku. Od 2014 roku rosyjska polityka w tym zakresie została sprecyzowana w kierunku podważania poparcia dla sankcji zachodnich.
Svalbard w cieniu konfliktu: trwa symboliczna wojna o Arktykę

Norwegia tłumaczy, jak Rosja wykorzystuję historię

Nadchodzące seminarium „The Politics of World War II Memories in the North: Russia and Norway” zostanie zorganizowane w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym, jak pamięć o II wojnie światowej wpływa na współczesne relacje Norwegii z Rosją. Wydarzenie ma na celu pokazanie, w jaki sposób narracje historyczne są wykorzystywane w polityce i komunikacji międzynarodowej.

4 listopada zaprezentowane zostaną wyniki projektu Memory Politics of the North 1993–2023 (NORMEMO), realizowanego pod kierownictwem UiT. Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia dr Jade McGlynn z King’s College London, które przedstawi mechanizmy wykorzystywania pamięci wojennej jako elementu rosyjskiej wojny informacyjnej. Seminarium ma przybliżyć, jak historia staje się częścią współczesnej strategii geopolitycznej w regionie północnej Europy.
W Pyramiden (Svalbard) wciąż znajduje się m.in. pomnik Lenina.

W Pyramiden (Svalbard) wciąż znajduje się m.in. pomnik Lenina.Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Rosja podważa zachodnią przyjaźń?

Przecięcie pamięci wojennej i geopolityki jest szczególnie widoczne w Arktyce i północnej Norwegii. Rosja, zdaniem autorów, wykorzystuje lokalne symbole wyzwolenia i ofiar wojny, by tworzyć narracje podważające zachodnie sojusze.

Wskazano, że strategia obejmuje zarówno publiczne ceremonie, jak i działania symboliczne. Skutki tych praktyk mają wymiar nie tylko kulturowy, lecz także polityczny i strategiczny dla regionu.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS! Troll Rental Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Przejdź do ogłoszenia
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Vestland
Pipe fitter Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
Pipe fitter Norwegia Masaż Stillas utleie As
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.