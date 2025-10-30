Nietypowe pole walki Rosji z Norwegią. Proceder trwa od 15 lat
30 października 2025 10:02
Na zdjęciu: Konsul Generalny Rosji w Kirkenes Nikolay Konygin przemawia przed Pomnikiem Wyzwolenia z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Finnmarku w 2024 roku. Fot. Jørn Berger Nyvoll/UiT
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Interpretowane są jako forma prowokacji hybrydowej. Tego typu działania są celowe i prowadzone systematycznie od około 2010 roku. Od 2014 roku rosyjska polityka w tym zakresie została sprecyzowana w kierunku podważania poparcia dla sankcji zachodnich.
Norwegia tłumaczy, jak Rosja wykorzystuję historię
4 listopada zaprezentowane zostaną wyniki projektu Memory Politics of the North 1993–2023 (NORMEMO), realizowanego pod kierownictwem UiT. Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia dr Jade McGlynn z King’s College London, które przedstawi mechanizmy wykorzystywania pamięci wojennej jako elementu rosyjskiej wojny informacyjnej. Seminarium ma przybliżyć, jak historia staje się częścią współczesnej strategii geopolitycznej w regionie północnej Europy.
W Pyramiden (Svalbard) wciąż znajduje się m.in. pomnik Lenina.Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Rosja podważa zachodnią przyjaźń?
Wskazano, że strategia obejmuje zarówno publiczne ceremonie, jak i działania symboliczne. Skutki tych praktyk mają wymiar nie tylko kulturowy, lecz także polityczny i strategiczny dla regionu.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz