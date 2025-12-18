Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Kulisy zwycięstwa Partii Pracy. Olbrzymie zmiany wśród głosujących w Norwegii

Redakcja

18 grudnia 2025 11:23

Kopiuj link
Kulisy zwycięstwa Partii Pracy. Olbrzymie zmiany wśród głosujących w Norwegii

39 proc. wyborców głosujących w 2021 roku zmieniło partię w 2025 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Czterech na dziesięciu wyborców, którzy głosowali w 2021 roku, zmieniło partię w wyborach parlamentarnych w 2025 roku. Dane wskazują na dużą ruchliwość elektoratu w ujęciu historycznym. Partia Postępu zmobilizowała wielu wcześniejszych niegłosujących. Wśród wyborców, którzy oddali głos w obu wyborach, zmiana preferencji była zjawiskiem powszechnym.

Analiza panelowa pokazuje, że 55 proc. osób uprawnionych do głosowania w 2021 i 2025 roku zmieniło partię lub weszło bądź wyszło z grupy niegłosujących.

Wśród wyborców, którzy głosowali w obu wyborach, 39 proc. oddało głos na inną partię niż cztery lata wcześniej. To wynik wyższy niż w ostatnich cyklach wyborczych. Podobny poziom odnotowano jedynie w latach 2001–2005. Mniej niż połowa wyborców dokonała tego samego wyboru dwukrotnie.
Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat

Partia Postępu z największym wzrostem poparcia

W wyborach w 2025 roku największy wzrost poparcia odnotowała Partia Postępu, która zyskała 12,2 pkt. proc. Partia Pracy zwiększyła poparcie o 1,8 pkt. proc., a Partia Zielonych, Czerwoni oraz Chrześcijańska Partia Ludowa zanotowały mniejsze wzrosty.

Największe straty poniosła Partia Centrum, która straciła 7,9 pkt. proc. Spadki poparcia odnotowały także Prawica oraz Socjalistyczna Partia Lewicy. Partia Liberalna znalazła się poniżej progu wyborczego 4,0 proc.
Skala zmian była wyższa niż w wyborach w 2017 i 2021 roku

Skala zmian była wyższa niż w wyborach w 2017 i 2021 rokuFot. fotolia.com

Przepływy wyborców między partiami

Partia Centrum zachowała jedynie 30 proc. wyborców z 2021 roku. Największa część z nich przeszła do Partii Pracy oraz Partii Postępu. Partia Konserwatywna straciła znaczną liczbę wyborców na rzecz Partii Postępu.

Socjalistyczna Partia Lewicy traciła elektorat głównie na rzecz Partii Pracy i Partii Zielonych. Partia Postępu pozyskała również wielu wcześniejszych niegłosujących, co wpłynęło na wzrost frekwencji.
Google zabierze Norwegii prąd? Energii wystarczyłoby dla 200 tysięcy rodzin

Młodzi wyborcy zmieniają układ sił

Wśród wyborców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo głosu w 2025 roku, Partia Postępu była największym ugrupowaniem, obok Partii Pracy, Socjalistycznej Partii Lewicy i Partii Zielonych.

Szczególnie wysoki wzrost poparcia tej partii odnotowano wśród młodych mężczyzn. W tej grupie poparcie wzrosło z 15 proc. w 2021 roku do 38 proc. w 2025 roku.
Mobilizacja niegłosujących wpłynęła na wzrost frekwencji.

Mobilizacja niegłosujących wpłynęła na wzrost frekwencji.Fot. fotolia

Wyraźne różnice w głosowaniu kobiet i mężczyzn

Wyniki wyborów parlamentarnych w 2025 roku pokazują istotne różnice w sposobie głosowania kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni popierały partie lewicowe i centrolewicowe, w tym Partię Pracy, Socjalistyczną Partię Lewicy oraz Partię Zielonych. Wśród kobiet Partia Pracy była największym ugrupowaniem niezależnie od grupy wiekowej i sektora zatrudnienia.

Mężczyźni częściej wybierali partie prawicowe, a szczególnie widoczna była przewaga Partii Postępu. Partia uzyskała w 2025 roku o 14 pkt proc. wyższe poparcie wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Różnice te były większe niż w wyborach w 2021 roku i w znacznym stopniu wpłynęły na ogólny wynik Partii Postępu.

Jednocześnie Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych oraz Partia Liberalna notowały wyższe poparcie wśród kobiet, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych. Zróżnicowanie preferencji wyborczych według płci było jednym z najbardziej widocznych elementów struktury elektoratu w 2025 roku.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Masaż Szkolenia Online 96015 Opony Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.