Kulisy zwycięstwa Partii Pracy. Olbrzymie zmiany wśród głosujących w Norwegii
18 grudnia 2025 11:23
39 proc. wyborców głosujących w 2021 roku zmieniło partię w 2025 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wśród wyborców, którzy głosowali w obu wyborach, 39 proc. oddało głos na inną partię niż cztery lata wcześniej. To wynik wyższy niż w ostatnich cyklach wyborczych. Podobny poziom odnotowano jedynie w latach 2001–2005. Mniej niż połowa wyborców dokonała tego samego wyboru dwukrotnie.
Partia Postępu z największym wzrostem poparcia
Największe straty poniosła Partia Centrum, która straciła 7,9 pkt. proc. Spadki poparcia odnotowały także Prawica oraz Socjalistyczna Partia Lewicy. Partia Liberalna znalazła się poniżej progu wyborczego 4,0 proc.
Przepływy wyborców między partiami
Socjalistyczna Partia Lewicy traciła elektorat głównie na rzecz Partii Pracy i Partii Zielonych. Partia Postępu pozyskała również wielu wcześniejszych niegłosujących, co wpłynęło na wzrost frekwencji.
Młodzi wyborcy zmieniają układ sił
Szczególnie wysoki wzrost poparcia tej partii odnotowano wśród młodych mężczyzn. W tej grupie poparcie wzrosło z 15 proc. w 2021 roku do 38 proc. w 2025 roku.
Wyraźne różnice w głosowaniu kobiet i mężczyzn
Mężczyźni częściej wybierali partie prawicowe, a szczególnie widoczna była przewaga Partii Postępu. Partia uzyskała w 2025 roku o 14 pkt proc. wyższe poparcie wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Różnice te były większe niż w wyborach w 2021 roku i w znacznym stopniu wpłynęły na ogólny wynik Partii Postępu.
Jednocześnie Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych oraz Partia Liberalna notowały wyższe poparcie wśród kobiet, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych. Zróżnicowanie preferencji wyborczych według płci było jednym z najbardziej widocznych elementów struktury elektoratu w 2025 roku.
