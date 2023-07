Koniec blokady wniosku o członkostwo: Szwecja wreszcie dołączy do NATO

Szwecja spędziła ostatni rok, ubiegając się o przyjęcie do NATO, tak jak Finlandia, jednak wniosek blokowała Turcja. 10 lipca prezydent Erdogan ostatecznie udzielił zgody na dołączenie skandynawskiego kraju do Sojuszu. Norwegia odebrała decyzję entuzjastycznie.

Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w maju ubiegłego roku w ramach wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa i stabilności w północnej Europie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednak aż do minionego poniedziałku Turcja nie chciała wyrazić zgody na przyjęcie nowego państwa do NATO.

W wyniku burzliwych rozmów prawicowego premiera Szwecji Ulfa Kristerssona z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem Turcja odblokowała wreszcie wniosek i Szwecja może oficjalnie dołączyć do Sojuszu. Chociaż o przystąpienie do NATO zaczęła ubiegać się socjaldemokratyczna poprzedniczka Kristerssona, Magdalena Andersson, zapewnienie członkostwa stało się kluczowym priorytetem polityki zagranicznej po objęciu stanowiska przez nowego premiera w październiku 2022.

Szwecja jest tylko pionkiem w grze?

Szwecja wprowadziła w czerwcu surowsze przepisy antyterrorystyczne, zabraniając udzielania pomocy finansowej lub logistycznej grupom terrorystycznym. Wznowiono również eksport broni do Turcji, co mogło przyczynić się do zyskania przychylności władz z Ankary. Niektórzy krytycy twierdzą jednak, że Szwecja została potencjalnie wykorzystana jako karta przetargowa w znacznie większej grze prowadzonej przez tureckiego przywódcę. Erdogan zażądał bowiem od Szwecji długiej listy ustępstw, a ostatnio również przyjęcia samej Turcji do Unii Europejskiej.