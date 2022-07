„To nigdy nie było ważniejsze”. Norwegia ratyfikowała członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO

Norwegia, Islandia i Dania ratyfikowały umowy, które pozwalają Szwecji i Finlandii na przyłączenie do NATO. Szefowie rządów trzech państw nordyckich wydali w tej sprawie wspólne oświadczenia. Zaznaczają, że rozszerzenie sojuszu nigdy nie było tak ważnej, jak w obecnej sytuacji geopolitycznej.

– Ze Szwecją i Finlandią w NATO europejska część sojuszu będzie jeszcze bezpieczniejsza. To nigdy nie było ważniejsze. Oznacza to również bezpieczniejszy i silniejszy region nordycki – skomentował premier Jonas Gahr Støre. Szybkie zatwierdzenie szwedzkich i fińskich starań to wypełnienie obietnicy złożonej 16 maja. Szefowie rządów państw nordyckich przyznali wówczas, że jednomyślność w tej sprawie będzie wyrazem głębokich wzajemnych więzi i bliskich relacji między krajami nordyckimi oraz ich wspólnego zaangażowania w obronę podstawowych wartości leżących u podstaw współpracy w ramach NATO.



Zgodę na zatwierdzenie procedury ratyfikacyjnej wydał na początku Storting. Parlamentarzyści dali pozwolenie rządowi na złożenie podpisów pod dokumentem, który trafi do Departamentu Stanu USA. – Kraje nordyckie chcą wyraźnie zaznaczyć poparcie dla swoich sąsiadów. Chcemy, by formalnie stały się członkami sojuszu – komentuje ratyfikację dokumentu minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt.