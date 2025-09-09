Konflikt norweskiej prawicy. Radykalizm przeszkodą w drodze po władzę
09 września 2025 11:29
Radykalne postulaty Sylvi Listhaug (na środku) stały się przeszkodą dla bardziej umiarkowanych Erny Solberg (z lewej) i Guri Melby (z prawej). Fot. Benjamin A. Ward (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0); zdjęcie archiwalne
To zmieniły wybory parlamentarne w Norwegii 2025
- Historyczny wzrost poparcia dla Partii Postępu (Frp) z 11,6 proc. do 24 proc.
- Spadek poparcia dla Partii Konserwatywnej (Høyre) z 20,4 proc. do 14,5 proc..
- Znacząca porażka Partii Centrum (Sp) z poparciem spadającym z 13,5 proc. do 5,6 proc.
- Partia Pracy (Ap) zwiększyła liczbę mandatów z 48 do 54.
- Partia Zielonych (MDG) zwiększyła liczbę mandatów z 3 do 7.
- Czerwoni (Rødt) zyskali jedno dodatkowe miejsce, mając łącznie 9 deputowanych.
Nowi liderzy norweskiej prawicy
Wybory w Norwegii: najwięksi przegrani
Jeszcze bardziej dotkliwą porażkę poniosła Partia Centrum (Sp), której poparcie skurczyło się z 13,5 proc. do 5,6 proc.. W rezultacie partia straciła aż 19 z 28 mandatów, które posiadała w poprzedniej kadencji.
Trygve Slagsvold Vedum i Centrum opuścili rząd w wyniku konfliktu z Partią Pracy. Problem dotyczył dostosowania prawa krajowego do wymogów unijnych. Kwestie te wynikają z umowy EOG.Fot.: flickr.com/ fot.Kenneth Hætta/ Finansdepartementet/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Zmiany w obozie centrolewicy
Sylvi Listhaug. Lider czy grabaż norweskiej prawicy?
Jednocześnie wyrazisty i konfrontacyjny styl polityczny Listhaug czyni ją postać polaryzującą norweską scenę polityczną. Jej wizerunek ugruntowały wcześniejsze kontrowersje, jak choćby wpis w mediach społecznościowych z 2018 roku, który doprowadził do jej dymisji ze stanowiska ministra sprawiedliwości po tym, jak oskarżyła Partię Pracy o przedkładanie praw terrorystów nad bezpieczeństwo narodowe.
Sylvi Listhaug 8 maja 2021 zastąpiła Siv Jensen na stanowisku przewodniczącej Partii Postępu.Fot. flickr.com/ fremskrittspartiet/ creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
