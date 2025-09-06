  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Amerykański senator grozi Norwegii sankcjami. Wszystko przez wycofanie środków ze spółki

Emil Bogumił

06 września 2025 09:57

Kopiuj link
2
Amerykański senator grozi Norwegii sankcjami. Wszystko przez wycofanie środków ze spółki

Senator nie akceptuje sytuacji i traktuje ją jako motywowaną politycznie.

Republikański senator Dave McCormick z Pensylwanii ostro zareagował na decyzję norweskiego Funduszu Naftowego o sprzedaży akcji Caterpillara i kilku izraelskich spółek. W liście do administracji USA wezwał do rozważenia sankcji wobec Norwegii, w tym ceł, odmowy wiz oraz ograniczenia dostępu do amerykańskich rynków finansowych. McCormick argumentuje, że działania funduszu podważają interesy Stanów Zjednoczonych i stanowią formę bojkotu Izraela.

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Maryla
4 godziny temu
A w Polsce Tusk z Sikorskim robią sobie jaja z poważnych spraw.
Tym razem zdradek Applebaum ośmiesza powagę państwa polskiego robiąc sobie fotki z zewnątrz budynku bo do środka gk nikt nie wpuścił.

Co za bałwan. Robi sobie wycieczki za nasze pieniądze.

Nawrocki zgasił frajera.

Szanowny Panie Ministrze
@radeksikorski
, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę.

Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla 🇵🇱 Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę 🇵🇱

To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe.

Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora.

Do zobaczenia! 🇵🇱





2
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (2)

