Amerykański senator grozi Norwegii sankcjami. Wszystko przez wycofanie środków ze spółki
06 września 2025 09:57
Senator nie akceptuje sytuacji i traktuje ją jako motywowaną politycznie. CC0
McCormick zaznaczył, że jeśli Norwegia może wykluczać amerykańskie przedsiębiorstwa z powodu względów politycznych, to Stany Zjednoczone powinny odpowiedzieć w podobny sposób. Według niego decyzja funduszu osłabia zarówno amerykańskie firmy, jak i interesy narodowe.
Senator grozi Norwegii
McCormick wskazał również, że Fundusz Naftowy poddał się logice ruchu BDS, który nawołuje do bojkotu Izraela. W jego ocenie oznacza to pośredni udział w działaniach wymierzonych w sojusznika Stanów Zjednoczonych.
Rozmowy Norwegii i USA cały czas trwają
Departament Stanu USA zadeklarował, że prowadzi rozmowy z rządem Norwegii, wyrażając zaniepokojenie decyzją funduszu. Podkreślono, że Stany Zjednoczone przywiązują dużą wagę do relacji z Norwegią.
