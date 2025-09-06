Amerykański senator grozi Norwegii sankcjami. Wszystko przez wycofanie środków ze spółki

Senator nie akceptuje sytuacji i traktuje ją jako motywowaną politycznie. CC0

Republikański senator Dave McCormick z Pensylwanii ostro zareagował na decyzję norweskiego Funduszu Naftowego o sprzedaży akcji Caterpillara i kilku izraelskich spółek. W liście do administracji USA wezwał do rozważenia sankcji wobec Norwegii, w tym ceł, odmowy wiz oraz ograniczenia dostępu do amerykańskich rynków finansowych. McCormick argumentuje, że działania funduszu podważają interesy Stanów Zjednoczonych i stanowią formę bojkotu Izraela.

W piśmie datowanym na 4 września senator McCormick zwrócił się do sekretarza handlu i przedstawiciela ds. handlu USA, twierdząc, że decyzja norweskiego funduszu powinna mieć konsekwencje dla współpracy z Norwegią. Zaproponował konkretne środki odwetowe, takie jak podniesienie ceł na norweskie towary, wprowadzenie zakazu wizowego dla obywateli Norwegii oraz ograniczenie dostępu do amerykańskich rynków finansowych.



McCormick zaznaczył, że jeśli Norwegia może wykluczać amerykańskie przedsiębiorstwa z powodu względów politycznych, to Stany Zjednoczone powinny odpowiedzieć w podobny sposób. Według niego decyzja funduszu osłabia zarówno amerykańskie firmy, jak i interesy narodowe.

Senator grozi Norwegii Senator podkreślił, że traktuje się jako „przyjaciela Norwegii”, ale jego zdaniem decyzja o sprzedaży Caterpillara była politycznie motywowana. W liście skierowanym do norweskiej ambasador w USA Anniken Huitfeldt dziękował za dotychczasową współpracę i gościnność, jednak zaznaczył, że wycofanie inwestycji stawia przyjaźń między państwami na próbę.



McCormick wskazał również, że Fundusz Naftowy poddał się logice ruchu BDS, który nawołuje do bojkotu Izraela. W jego ocenie oznacza to pośredni udział w działaniach wymierzonych w sojusznika Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy Norwegii i USA cały czas trwają Sprawa ma także kontekst wewnętrzny w Norwegii, gdzie inwestycje funduszu w Izraelu stały się elementem debaty politycznej. Latem fundusz wycofał się z niemal połowy izraelskich spółek, w tym z firm powiązanych z lotnictwem wojskowym. Rada Etyki zaleciła sprzedaż udziałów Caterpillara, wskazując, że sprzęt tej firmy był wykorzystywany do wyburzeń palestyńskich domów na okupowanych terenach. McCormick domaga się odwrócenia tej decyzji, grożąc, że w przeciwnym razie nastąpią polityczne i gospodarcze konsekwencje.



Departament Stanu USA zadeklarował, że prowadzi rozmowy z rządem Norwegii, wyrażając zaniepokojenie decyzją funduszu. Podkreślono, że Stany Zjednoczone przywiązują dużą wagę do relacji z Norwegią.