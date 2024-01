Kolejna afera w norweskim rządzie. Stanowiska straciła już połowa ministrów

1/7 En smule provoserende at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch tar en student til Høyesterett for selvplagiat, eller hva?



Akademisk integritet under lupen: Gransking av Sandra Borchs akademiske fortid



«Forskningsetisk sett, er plagiat noe av det mest… pic.twitter.com/lS76K8PGME