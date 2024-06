Jak nie zostać Polską? Norwegia zmienia konstytucję

21 maja Norwegowie wprowadzili zmiany w konstytucji dotyczące sądownictwa. Wśród powodów, dla których na tekst ustawy zasadniczej naniesiono poprawki, pojawiały się argumenty takie jak strach przed pojawieniem się norweskiego Donalda Trumpa czy pójściem w ślady Polski i Węgier. Wszyscy posłowie obecni na sali posiedzeń zagłosowali za procedowanym projektem.

O randze wydarzenia świadczy to, że Storting był w tej sprawie właściwie jednomyślny. By projekt zmian przegłosować, potrzebna była większość 2/3 głosów przy obecności na sali posiedzeń 2/3 posłów. Tymczasem podczas omawianego głosowania jeden poseł był nieobecny, a „za” zagłosowali wszyscy pozostali parlamentarzyści, czyli 168 osób. Dlaczego tak powszechnie uznano te poprawki za niezbędne?

Peter Frølich wymienił Polskę, Węgry i USA jako przykłady państw, w których urosły w siłę tendencje autorytarne. – Politycy, którzy nie akceptują wyników wyborów, to jedno z największych niebezpieczeństw, które mogą spotkać demokrację. W najgorszym przypadku sądy stanowią ostatnią linię obrony przed próbą zamachu stanu. Proszę sobie wyobrazić ten koszmar, w którym sąd jest tylko narzędziem w rękach polityka używającego go do własnych celów – powiedział.